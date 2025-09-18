淡江大橋合龍廠商掛紅布條惹議 溫朗東揭賴清德「講少做多」作風

淡江大橋合龍儀式活動現場出現寫著「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，引發熱議。經查，布條由工信工程自行懸掛，事前未通報主管機關，發現後已立即移除。（資料照）

2025/09/18 09:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕備受矚目的淡江大橋於16日正式合龍，名嘴溫朗東發文分享，淡江大橋最初是馬英九執政時期啟動的大型公共建設，一開始因工程難度大，還曾流標7次，是在現任總統賴清德於過去擔任行政院長期間增加58億預算才促成決標。不過低調的賴清德並未將此拿來當成政績。近日工信老闆潘俊榮雖一度掛出引發爭議的紅布條，但賴清德也未對他產生懷疑，反而是在親自扶著左腳無力的潘俊榮進入合龍典禮會場。

溫朗東在臉書發文指出，淡江大橋在馬英九時期做可行性規劃、辦理國際競圖，由國際建築大師札哈哈蒂的設計勝出，也成了她的遺作。在十多年前，藝文及學術界有反對聲浪，主因是認為淡江大橋蓋下去，會讓在日本時代就名列「台灣八景」之一，跟日月潭、阿里山、太魯閣齊名的淡水夕陽被擋住。

溫朗東說明，札哈哈蒂的設計，評估了12處夕陽主要觀賞點，在春夏秋冬四季，都能確保橋身的剪影跟夕陽能夠巧妙融合。因此此設計雀屏中選。而為了保留台灣美景，代價是要蓋出世界最大的單塔不對稱斜張橋，工程難度高，在2017到2018年間流標7次。

溫朗東指出，在賴清德擔任行政院長期間，核定計畫，增加58億元，才促成決標，並在蘇貞昌院長時期動工。溫朗東強調，這是馬英九執政時期啟動的大型公共建設，如果要訴諸藍綠對抗，賴清德大可以用行政院長的權力擱置此案。但對賴清德來說，建設不分藍綠，該蓋就是要蓋，好設計就是該保留，台灣的工程團隊有國際實力，差的只是合理的經費。

溫朗東也提到，賴清德異常低調，之後經歷了黨內初選、總統大選，淡江大橋都沒有成為他主打的政績，以至於很多人不知道賴清德在擔任行政院長任內做了甚麼。對賴清德來說，政績是等到真的能蓋好的時候才成立。這就是他「講得少，做得多」的政治風格。

溫朗東說，也是因此，曾經是韓粉的工信老闆潘俊榮，轉成賴粉。年逾80的他，用了不符合時代的布條來感謝賴清德，造成許多人的誤會。賴清德團隊發現當下就提前把布條撤掉，且賴清德沒有懷疑潘俊榮，發現潘俊榮左腳無力，親自扶他進入合龍典禮會場。

以潘俊榮的年紀，賺錢已經不是首要目標。他對賴清德特別感謝，是因為賴清德支持下，讓工信工程能夠完成一件國際級的百年代表作。

溫朗東直言，在賴清德執政下，不會出現「今天發生社會案件，明天出了民調第一」的盧秀燕戲法。賴清德不太懂得如何宣揚政績，只知道像個醫生般的對症下藥。

溫朗東也說，他住在八里至今3年多，每天上午都愉快的走台64進內湖的電視台。他出國去桃園機場，走台61，不到半小時。未來在淡江大橋啟用後，淡水民眾將可以直接享用到台64跟61的便利性，加上未來八里通往林口的105市道改建，將大幅解放淡水的交通，對平衡雙北的區域發展很有幫助。

溫朗東在文末也形容，「很多好產品、好服務、好醫生，不是因為很會講，而是因為很會做」。這就是賴清德的執政風格。

