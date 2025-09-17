法務部認定柯文哲政治獻金支出合法？北檢：陳智菡誤導事實

民眾黨立院黨團主任陳智菡今在直播節目指出，前台北市長柯文哲以政治獻金賸餘款支付部分基金會與公司員工薪資，法務部回函認定屬合法支出；北檢表示，陳的說法是誤導事實、混淆視聽。（資料照）

2025/09/17 23:32

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立院黨團主任陳智菡今在直播節目指出，前台北市長柯文哲以政治獻金賸餘款，支付部分基金會與公司員工薪資，早有法務部回函認定屬合法支出，卻仍遭北檢曲解為侵占。對此，台北地檢署今晚表示，陳所指「法務部回函」，是調查局北機站回報調查柯文哲涉政治獻金申報的意見給檢察官，不是法務部回函，檢察官依調查結果認該意見於法不符，陳的說法是誤導事實、混淆視聽。

北檢指出，本案承辦檢察官偵查後，認柯文哲政治獻金賸餘款，並非直接支付給民眾黨相關黨工的人事費用，而是支付給木可公司、眾望基金會，再由木可公司、眾望基金會用於給付渠等員工薪資。

北檢說，木可公司是營利事業，眾望基金會為公益法人，均與公職人員選舉無涉，故以政治獻金賸餘款支付木可公司、眾望基金會員工薪資，不符合「參加公職人員選舉使用」目的，況且2024年1月總統大選結束後，短期內已無任何公職人員選舉，亦非屬支付擬參選人的人事費用，故涉有公益侵占犯罪嫌疑，並提起公訴。

北檢強調，北機站調查意見，經檢察官依調查結果認於法不符，檢察官本於職權認定事實，適用法律，自不受該調查意見拘束。

另外，民眾黨今臉書指稱，檢察官審理時念出柯文哲手機LINE訊息，超出起訴範圍，是「國家機器赤裸裸侵犯個人隱私」。對此，北檢則表示，柯文哲與共犯李文宗間的LINE對話紀錄，是證明柯文哲對於民眾黨、眾望基金會、新故鄉協會及木可公司的財務，均有管理掌控能力的重要證據，具有證據能力，檢察官以此為詰問素材，乃佐證柯文哲犯罪事實的必要方法，況且，辯護人曾異議檢察官的詰問內容為政治偵防，當場經審判長駁回，並裁示檢察官的問題與本案犯罪事實相關聯，足證民眾黨臉書貼文是誤導事實，混淆視聽。

