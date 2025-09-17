邀徐國勇加入黨團群組為「倒柯」？吳思瑤：強化溝通順暢

甫卸任立法院民進黨團幹事長的立委吳思瑤（見圖），近日邀民進黨秘書長徐國勇加入黨團群組，有媒體解讀總統賴清德施壓黨團、針對黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/09/17 22:00

〔記者陳政宇／台北報導〕甫卸任立法院民進黨團幹事長的立委吳思瑤，近日邀民進黨秘書長徐國勇加入黨團群組，有媒體解讀總統賴清德施壓黨團、針對黨團總召柯建銘。對此，吳思瑤今（17日）澄清，這是為強化府院黨及黨團之間的溝通，黨團成員很歡迎，相信柯建銘也不會反對，「這跟倒柯有什麼關係？」

關於邀請徐國勇加入群組的過程，吳思瑤接受本報訪問說明，在上週五（12日）總統與立委的餐敘中，她提到現階段行政部門在輿情反映與立委溝通上，因行政院秘書長張惇涵與副秘書長阮昭雄加入黨團群組後，變得更順暢，許多立委也給予正面肯定；當時徐國勇聽聞後便主動表示希望加入，身為看守幹事長的她，也認為這能讓府院黨及黨團的整體運作更正面發展。

吳思瑤強調，徐國勇並非路人甲，加入群組是為了讓黨團與黨中央的溝通更順暢，相信柯建銘對此也不會反對；且徐加入群組後，黨團成員都表達歡迎。

至於被解讀為「倒柯」？吳思瑤直言，這完全背離事實，她唯一的心思是讓行政與立法的溝通更順利，讓黨團成員的意見能都被及時接住，呼籲不要用政治鬥爭的角度來解讀，這真的是很正面、單純的事。

據轉述，12日的總統官邸餐敘上，與會立委肯定內閣新團隊上任後，在輿情應對和政策溝通上更為精準快速，同時也感受到徐國勇上任後，整個黨中央動起來，新會期當然有很多挑戰，但相信能正向發展。

