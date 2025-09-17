為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    邀徐國勇加入黨團群組為「倒柯」？吳思瑤：強化溝通順暢

    甫卸任立法院民進黨團幹事長的立委吳思瑤（見圖），近日邀民進黨秘書長徐國勇加入黨團群組，有媒體解讀總統賴清德施壓黨團、針對黨團總召柯建銘。（資料照）

    甫卸任立法院民進黨團幹事長的立委吳思瑤（見圖），近日邀民進黨秘書長徐國勇加入黨團群組，有媒體解讀總統賴清德施壓黨團、針對黨團總召柯建銘。（資料照）

    2025/09/17 22:00

    〔記者陳政宇／台北報導〕甫卸任立法院民進黨團幹事長的立委吳思瑤，近日邀民進黨秘書長徐國勇加入黨團群組，有媒體解讀總統賴清德施壓黨團、針對黨團總召柯建銘。對此，吳思瑤今（17日）澄清，這是為強化府院黨及黨團之間的溝通，黨團成員很歡迎，相信柯建銘也不會反對，「這跟倒柯有什麼關係？」

    關於邀請徐國勇加入群組的過程，吳思瑤接受本報訪問說明，在上週五（12日）總統與立委的餐敘中，她提到現階段行政部門在輿情反映與立委溝通上，因行政院秘書長張惇涵與副秘書長阮昭雄加入黨團群組後，變得更順暢，許多立委也給予正面肯定；當時徐國勇聽聞後便主動表示希望加入，身為看守幹事長的她，也認為這能讓府院黨及黨團的整體運作更正面發展。

    吳思瑤強調，徐國勇並非路人甲，加入群組是為了讓黨團與黨中央的溝通更順暢，相信柯建銘對此也不會反對；且徐加入群組後，黨團成員都表達歡迎。

    至於被解讀為「倒柯」？吳思瑤直言，這完全背離事實，她唯一的心思是讓行政與立法的溝通更順利，讓黨團成員的意見能都被及時接住，呼籲不要用政治鬥爭的角度來解讀，這真的是很正面、單純的事。

    據轉述，12日的總統官邸餐敘上，與會立委肯定內閣新團隊上任後，在輿情應對和政策溝通上更為精準快速，同時也感受到徐國勇上任後，整個黨中央動起來，新會期當然有很多挑戰，但相信能正向發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播