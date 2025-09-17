為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    稱彭振聲傲慢專斷、種下苦果！北藝大前校長讚林欽榮：正邪兩方一看就知

    台北市前副市長林欽榮。（資料照）

    台北市前副市長林欽榮。（資料照）

    2025/09/17 23:00

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，日前才以7000萬元交保。國立台北藝術大學前校長楊其文指出，當北市前副市長林欽榮與前都發局長林洲民相繼退出柯市府，及京華城的弊案持續延燒時，「正邪兩方，看官一看就知。」

    楊其文今（17日）於臉書粉專表示，「一個市府兩種官員。（One city government, two types of civil servant.）現在還有把公務員當公僕的人嗎?」楊其文回憶與北市前副市長彭振聲交手的往事，「看他一路的成長跟發跡，當然有他積極努力的一面，可惜的是，他本該將社會賜給他的尊榮跟機會，回饋給他所服務的廣大公眾，但是他恃寵而驕，不知疼惜，傲慢專斷，終究嘗到自己種下的苦果。」

    此外，楊其文也提到林欽榮，「我並沒有真的認識他，只是曾經共同出席過建築相關的評審會議而已。」楊其文指出，當年北藝大在申請興建研究生宿舍時，遇到重重困難的行政流程阻礙，因為1年半後，學校即將舉辦「USITT技術劇場國際年會」的大型盛事，外賓住宿需求很高，面臨興建時程的壓力。

    楊其文透露，自己當時發文市府請求拜會主管的林欽榮，偕同建築師跟校內同仁，備妥資料前來市府，也將興建申請流程的時序、完成建物的急迫性、遭遇到的困難，依次跟林欽榮說明，「我特別跟副市長申明：並不是來要求特權，而是讓副市長明瞭，如果連沒有直接利益衝突或瓜葛的國立學校，要合法申請一個建築案件，都要經歷很多痛苦的過程，那麼如果是民間的申請個案豈不更辛苦？」

    過程中，林洲民則幫局內同仁緩頰，舉出法規說明學校建築師有所失誤等，而林欽榮檢視了相關流程後，用非常客氣的態度跟學校致意，並且說明會盡速依法協助辦理，「我回到學校後立刻跟都發局長寫了一封信，說明今天的會議中，局長提出的法條規範，如果今天是在民間的會議中提出，我完全可以接受。」

    只是楊其文強調，「但今天的案件，是市府規定我們案件必須要申請送審，我們也有繳費申辦，案件如果沒有通過，市府要主動告訴我們理由跟為什麼，而不是直接的退件，不另說明。」甚至楊其文還說，「政府是為服務人民而存在。」

    未料，楊其文把這封信件的副本抄送給林欽榮後，幾分鐘內林欽榮就親自回信致歉，並且指定1個市府的對口同仁，負責協助辦理相關的行政作業，後來問題都獲得解決，學校後續的興建作業順利完工。「我看見一個市府兩種官員的心態，後來林欽榮與林洲民相繼退出柯市府，京華城的弊案持續延燒，正邪兩方，看官一看就知。」

    相關新聞

    揭彭振聲昔仗勢欺人 北藝大前校長：不難想像他巴結柯文哲的嘴臉

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播