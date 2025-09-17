稱彭振聲傲慢專斷、種下苦果！北藝大前校長讚林欽榮：正邪兩方一看就知

台北市前副市長林欽榮。（資料照）

2025/09/17 23:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，日前才以7000萬元交保。國立台北藝術大學前校長楊其文指出，當北市前副市長林欽榮與前都發局長林洲民相繼退出柯市府，及京華城的弊案持續延燒時，「正邪兩方，看官一看就知。」

楊其文今（17日）於臉書粉專表示，「一個市府兩種官員。（One city government, two types of civil servant.）現在還有把公務員當公僕的人嗎?」楊其文回憶與北市前副市長彭振聲交手的往事，「看他一路的成長跟發跡，當然有他積極努力的一面，可惜的是，他本該將社會賜給他的尊榮跟機會，回饋給他所服務的廣大公眾，但是他恃寵而驕，不知疼惜，傲慢專斷，終究嘗到自己種下的苦果。」

此外，楊其文也提到林欽榮，「我並沒有真的認識他，只是曾經共同出席過建築相關的評審會議而已。」楊其文指出，當年北藝大在申請興建研究生宿舍時，遇到重重困難的行政流程阻礙，因為1年半後，學校即將舉辦「USITT技術劇場國際年會」的大型盛事，外賓住宿需求很高，面臨興建時程的壓力。

楊其文透露，自己當時發文市府請求拜會主管的林欽榮，偕同建築師跟校內同仁，備妥資料前來市府，也將興建申請流程的時序、完成建物的急迫性、遭遇到的困難，依次跟林欽榮說明，「我特別跟副市長申明：並不是來要求特權，而是讓副市長明瞭，如果連沒有直接利益衝突或瓜葛的國立學校，要合法申請一個建築案件，都要經歷很多痛苦的過程，那麼如果是民間的申請個案豈不更辛苦？」

過程中，林洲民則幫局內同仁緩頰，舉出法規說明學校建築師有所失誤等，而林欽榮檢視了相關流程後，用非常客氣的態度跟學校致意，並且說明會盡速依法協助辦理，「我回到學校後立刻跟都發局長寫了一封信，說明今天的會議中，局長提出的法條規範，如果今天是在民間的會議中提出，我完全可以接受。」

只是楊其文強調，「但今天的案件，是市府規定我們案件必須要申請送審，我們也有繳費申辦，案件如果沒有通過，市府要主動告訴我們理由跟為什麼，而不是直接的退件，不另說明。」甚至楊其文還說，「政府是為服務人民而存在。」

未料，楊其文把這封信件的副本抄送給林欽榮後，幾分鐘內林欽榮就親自回信致歉，並且指定1個市府的對口同仁，負責協助辦理相關的行政作業，後來問題都獲得解決，學校後續的興建作業順利完工。「我看見一個市府兩種官員的心態，後來林欽榮與林洲民相繼退出柯市府，京華城的弊案持續延燒，正邪兩方，看官一看就知。」

