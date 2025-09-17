為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕稱中捷藍線補助大砍96％ 行政院打臉：挹注台中創新高

    台中市長盧秀燕表示，中捷藍線狠砍96%補助，我們眼淚都快要流下來。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕表示，中捷藍線狠砍96%補助，我們眼淚都快要流下來。（記者廖耀東攝）

    2025/09/17 20:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕財劃法爭議延燒，台中市長盧秀燕今天說，明年中捷藍線補助款中央核定1.68億，相當於只有4%，有96%被砍掉，幾乎讓中捷藍線蓋不下去，「要拜託中央高抬貴手，給我們補助。」對此，行政院發言人李慧芝回應，交通部是按期程合理調整補助，且台中市明年統籌分配稅款將大增295億元，中央對台中挹注總數也會達993億元、創史上新高。

    李慧芝說，立法院去年三讀的新版財劃法產生4大問題，第一，公式錯誤，導致345億元無法分配；第二，水平分配不公平，擴大城鄉以及南北差距；第三，垂直分配大幅限縮中央均衡地方發展能力；第四，事權沒有隨錢分配到地方而回歸地方。

    李慧芝強調，過去中央對於地方建設補助一向不遺餘力，以往中央補助台北捷運路網的相關建設就超過6775億元，不過中央在新版財劃法之下，均衡地方發展能力被大幅限縮。

    李慧芝指出，至於盧秀燕提到的台中藍線目前還在設計階段，交通部是按期程合理調整補助；此外，台中市明年統籌分配稅款，比今年大幅增加295億元，全國排名前五，中央對台中的挹注總數也會來到993億元，創史上新高，不論是地方建設或學校水電費等自治事項，應都能妥善規劃使用。

