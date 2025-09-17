為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蕭美琴讚蔣宋美齡守護中華民國 台灣基進：傷害轉型正義

    台灣基進黨主席王興煥批評，蕭副總統稱讚揚蔣宋美齡的發言傷害了轉型正義，是對歷史與現實的雙重誤導。（台灣基進提供）

    台灣基進黨主席王興煥批評，蕭副總統稱讚揚蔣宋美齡的發言傷害了轉型正義，是對歷史與現實的雙重誤導。（台灣基進提供）

    2025/09/17 20:10

    〔記者林哲遠／台北報導〕副總統蕭美琴昨（16）日於國際婦女協會活動中，讚揚蔣宋美齡「一生致力守護台灣與中華民國」，並認為其在台美關係與國際合作中「奠定基礎」。台灣基進黨主席王興煥批評，蕭副總統的發言傷害了轉型正義，並稱讚揚蔣宋美齡是對歷史與現實的雙重誤導。

    王興煥強調，對台灣而言，蔣氏政權集獨裁、屠殺、殖民三位一體，頌揚蔣氏集團絕對是踐踏轉型正義的紅線。

    王興煥進一步指出，蔣宋美齡的權力完全來自於她做為獨裁者蔣介石的配偶，以及蔣氏威權體制，根本不是女性平權的典範，若將其視為台灣現代外交的奠基者，不僅錯置時代脈絡，也忽視了民主轉型與人民主體的長期努力。

    王興煥認為，至於蔣宋美齡的「守護中華民國」真相是國共內戰的延續，而蔣家政權強殖給台灣的中華民國體制，正是我們長年無法正常參與國際社會的根本原因。

    王說，今日台灣之所以能在國際間逐漸獲得肯定，是因為本土化與民主化所展現的台灣主體及人民意志；若將此成果回溯至蔣宋美齡時期，是對歷史與現實的雙重誤導。

    「民主價值與歷史責任不容扭曲！」王興煥重申，女性參政應超越裝飾性角色，外交發聲應建立於人民授權，歷史記憶應以真相為基礎，而非歌頌威權。

