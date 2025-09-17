相片高度雷同！北市狗公園外包維護照涉造假 動保處：情節嚴重送辦

北市動保處委託清潔及巡查維護廠商，提送估驗計價履約文件，出現「同一地點、不同時間」的維護照片。（審計報告提供）

2025/09/17 19:40

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市陸續建置21座狗公園及活動區，委託廠商辦理清潔及垃圾清運，不過審計報告指出，北市動保處委託清潔及巡查維護廠商，其提送估驗計價履約文件，卻出現「同一地點、不同時間」的維護照片，共拍攝1萬2千多張照片，有192張出現雷同的狀況。

動保處回應，文件所附照片數量龐大且採人工比對，故有疏漏、異常情形，已要求加註時間等浮水印；違約廠商已扣罰違約金，情節較嚴重者涉業務登載不實文書及詐欺取財罪，移送台北地方檢察署偵辦。

根據審計報告指出，2022年北市狗運動公園及狗活動區巡視維護勞務採購案，契約金額257萬元，履約期間為2022年5月9日至2023年12月底止；2021年的巡視維護勞務採購案，契約金額643萬餘元，履約期間為2021年1月1日至2023年6月底；2023年的維護作業是350萬元，清潔維護廠商在112年1月至7月，提交估驗計價履約照片1萬2539張。

審計報告發現，不同時間點所檢附施作照片，明顯雷同者計有192張；另巡查維護廠商於2022年5月至11月提交估驗計價的巡視照片，與協助動保處辦理查驗作業所拍攝現場照片，分別為1347張及1156張，也有3張及8張同一地點卻出現不同日期、或同一地點出現不同地點狀況，動保處未詳加監督、查證 即予審查合格並支付廠商各期款項。

動保處回應，針對清潔維護案及巡視維護案履約文件，所附照片涉有異常情形，已依約分別扣罰廠商4萬餘元及2萬餘元，承辦人員辦理前開採購涉有履約管理疏失，核予申誡1次處分；後續清潔維護案契約增（修）訂條款，包含現場照片須含有日期與時間等浮水印、廠商提送虛偽不實文件懲罰性違約金等；另考量每月計價所附履約照片達數百張，除詳加監督及查證外，亦採用可協助查證軟體，以電腦輔助人工作業，導入智慧化程序，增加照片審查效率及正確性。

