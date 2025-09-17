為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國海警船3天4度襲擾金門 4艘編隊變化時段、方向及模式來亂

    中國海警船15日、16日闖入金門水域，今天又被偵獲2度闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處、驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船15日、16日闖入金門水域，今天又被偵獲2度闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處、驅離。（金門海巡隊提供）

    2025/09/17 19:32

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署說，中國海警船15日、16日闖入金門水域，今天（17日）又被偵獲2度闖入金門水域，以不同方向、不同模式編隊航行；海巡署面對中國海警連續3日內4度襲擾，均由金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處，予以驅離。

    海巡署說，同一批編號「14605」、「14527」、「14507」、「14608」4艘中國海警船9月15日下午以東西分進模式，自金門沙溪堡及料羅南方海域闖入我方限制水域；16日上午9點左右，又以相同模式於不同時段闖入我方水域，近11點駛離；17日上午近9點，同批4艘中國海警船在沙溪堡南方海域集結後，改採一路縱隊方式，由西向東往料羅方向航行，近11點航出，下午3點又被第12巡防區偵獲中國海警船開始編隊侵擾情況，巡防區隨即預置巡防艇機動應處，不久即發現4艘中國海警船改於金門料羅東南方海域集結，由東向西航往沙溪堡方向，海巡署巡防艇立即趨前近迫拒止、併行監控，下午5點多驅離金門水域。

    金馬澎分署說，近日以來，中國海警不僅入侵東沙海域，更連續在3天內，4度於金門海域，以不同時段、方向及模式的變化進行襲擾，不排除中國藉此測試我方反應及應對能力。面對中國海警多元侵擾，海巡除全天候高度警戒，也運用科技監偵能量，全面掌握海面動態，以確保海域安全。

    中國海警船闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處，並透過無線電中、英文廣播予以驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處，並透過無線電中、英文廣播予以驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船又被偵獲闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處、驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船又被偵獲闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處、驅離。（金門海巡隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播