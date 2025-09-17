中國海警船3天4度襲擾金門 4艘編隊變化時段、方向及模式來亂

中國海警船15日、16日闖入金門水域，今天又被偵獲2度闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處、驅離。（金門海巡隊提供）

2025/09/17 19:32

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署說，中國海警船15日、16日闖入金門水域，今天（17日）又被偵獲2度闖入金門水域，以不同方向、不同模式編隊航行；海巡署面對中國海警連續3日內4度襲擾，均由金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處，予以驅離。

海巡署說，同一批編號「14605」、「14527」、「14507」、「14608」4艘中國海警船9月15日下午以東西分進模式，自金門沙溪堡及料羅南方海域闖入我方限制水域；16日上午9點左右，又以相同模式於不同時段闖入我方水域，近11點駛離；17日上午近9點，同批4艘中國海警船在沙溪堡南方海域集結後，改採一路縱隊方式，由西向東往料羅方向航行，近11點航出，下午3點又被第12巡防區偵獲中國海警船開始編隊侵擾情況，巡防區隨即預置巡防艇機動應處，不久即發現4艘中國海警船改於金門料羅東南方海域集結，由東向西航往沙溪堡方向，海巡署巡防艇立即趨前近迫拒止、併行監控，下午5點多驅離金門水域。

金馬澎分署說，近日以來，中國海警不僅入侵東沙海域，更連續在3天內，4度於金門海域，以不同時段、方向及模式的變化進行襲擾，不排除中國藉此測試我方反應及應對能力。面對中國海警多元侵擾，海巡除全天候高度警戒，也運用科技監偵能量，全面掌握海面動態，以確保海域安全。

中國海警船闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處，並透過無線電中、英文廣播予以驅離。（金門海巡隊提供）

中國海警船又被偵獲闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區迅速調派巡防艇預置應處、驅離。（金門海巡隊提供）

