    首頁　>　政治

    比利時參議員范魯維率團訪台 盼與台灣深化綠能、科技合作

    外交部次長吳志中晚宴比利時佛拉蒙大區議會議員團。（外交部提供）

    外交部次長吳志中晚宴比利時佛拉蒙大區議會議員團。（外交部提供）

    2025/09/17 19:37

    〔記者黃靖媗／台北報導〕比利時佛拉蒙大區議會議員兼聯邦參議員范魯維（Karl Vanlouwe）14日起率團訪台，昨（16日）晚接受外交部次長吳志中晚宴歡迎。范魯維表示，期盼雙方能持續深化在綠能轉型、供應鏈韌性、科技合作等領域的夥伴關係。

    范魯維指出，台佛共享創新與永續價值，佛拉蒙大區議會今年5月通過「加強與台灣經濟合作關係」決議，除支持台灣參與國際組織外，也展現強化雙方實質合作的決心。

    范魯維說，期盼雙方在全球局勢快速變動下，能持續深化在綠能轉型、供應鏈韌性及科技合作等領域的夥伴關係。

    吳志中指出，近年台佛合作成果豐碩，尤其在離岸風電與半導體領域表現突出，例如台船與德美（DEME）集團合資成立「台船環海公司」（CDWE），共同推動離岸風電船舶建造，台灣也與佛區知名研究機構「校際微電子研究中心」（IMEC）合作，為半導體產業注入新動能。

    吳志中強調，台海和平穩定不僅關係印太安全，更牽動全球供應鏈與經貿發展。

    外交部次長吳志中（右）與訪台團長、佛拉蒙大區議員暨比利時聯邦參議員范魯維（左）。（外交部提供）

    外交部次長吳志中（右）與訪台團長、佛拉蒙大區議員暨比利時聯邦參議員范魯維（左）。（外交部提供）

