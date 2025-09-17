為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴清德指示「黨團3長應選舉產生」 柯建銘：沒人登記

    民進黨主席賴清德今指示，黨團三長應由黨內選舉產生、而不是指定。對此，民進黨團總召柯建銘（見圖）表示，這會期已登記截止，但現在沒有人來登記，預計明天（18日）公布協調結果。（資料照）

    民進黨主席賴清德今指示，黨團三長應由黨內選舉產生、而不是指定。對此，民進黨團總召柯建銘（見圖）表示，這會期已登記截止，但現在沒有人來登記，預計明天（18日）公布協調結果。（資料照）

    2025/09/17 19:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團幹部難產，兼任民進黨主席的總統賴清德今（17日）指示，黨團三長應由黨內選舉產生、而不是指定。對此，民進黨團總召柯建銘表示，這會期已登記截止，但現在沒有人來登記，預計明天（18日）公布協調結果。

    民進黨今天下午召開中執會。據秘書長徐國勇會後轉述，賴清德表示，民進黨尊重黨團自主，但黨團民主也很重要，因此有關黨團三長，應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。

    賴清德說，每週五的黨團大會一定要如期召開，這就是黨政同步，也是民進黨民主極為重要的一部分；每週一行政立法協調會一定都要召開，各委員會政策小組會議也必須如期舉行。

    對此，柯建銘接受本報訪問表示，這麼多年來很少投票，通常都是協調，這會期已登記截止，但現在沒有人來登記，所以要來協調，預計明天召開記者會公布協調結果。

    甫卸任民進黨團幹事長的立委吳思瑤也說，賴清德曾是黨團成員、更曾任黨團幹部，對黨團運作提供建議很合理，她個人支持也正面看待。

    吳思瑤指出，黨團改造是正面回應社會期待，黨團會議及各政策小組定期召開，有助於擴大參與增進討論，更可以強化行政立法溝通協調。黨團三長透過推舉產生，是落實黨團民主，也是長久以來的運作機制。

