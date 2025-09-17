盧秀燕稱中捷補助被砍「眼淚快流下來」 綠議員：看到垃圾山不掉淚？

台中市長盧秀燕稱中捷補助被砍「眼淚快流下來」，民進黨中市議員怒批，看到大里垃圾山（圖）不落淚？（資料照，記者蔡淑媛攝）

2025/09/17 18:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕藍白強行修訂的新版財劃法上路後爭議不斷，台中市長盧秀燕今天（17日）在大肚區日晷公園主持剪綵時，再度把矛頭指向中央，怒批違背台中捷運藍線開工時承諾；盧秀燕說，「早就雙方講好了，當初核定藍線開工時，早就有比例分配，明年應該至少要先拿到42億元，可是中央核定下來只有1.68億元，只有4%，有96%被砍掉。」

盧秀燕還提到「看到北、高捷運一條一條蓋，我們眼淚都快要流下來」，對此，民進黨台中市議員陳淑華痛批，大里掩埋場堆超過38萬噸垃圾， 「看到垃圾山眼淚怎麼不流下來」，盧秀燕就是在政治操作，當民代25年、當台中市長近7年，絕對知道中央補助地方建設都是依照工程進度，台中市捷運藍線進度落後，盧秀燕上任後變更路線、站點，進度延宕再延宕。

民進黨議員張芬郁說，盧市長豪稱捷運要7線齊發，藍線才準備中，就掉眼淚說中央不給錢，實在演很大。

張芬郁強調，首先，這是藍白立委誤修財劃法後果；其次，台中統籌分配款今年獲446億，明年741億、加上一般性補助和計畫型補助共1113億，比去年增加136億，捷運藍線機電標從原先預估351億元，暴增至608億，盧市長沒有治市能力，「經費給再多，恐怕還是會掉眼淚。」

藍營議員則力挺盧秀燕，國民黨台中市議員吳瓊華說，捷運藍線開工前，中央就有承諾分配比例，今天補助砍到剩4%，「請問要如何施作工程？」這樣砍補助如何均衡南北發展，期盼中央不要有藍綠之分的政治因素。

