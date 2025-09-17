民進黨南高嘉初選擬12月底登場 選對會督導「熱區」一次看

民進黨選對會今天初步同意，12月底前完成高雄市、台南市、嘉義縣初選。（資料照）

2025/09/17 18:31

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨選對會今（17日）召開第2次會議。據指出，會中初步同意12月底前完成高雄市、台南市、嘉義縣初選，席間亦認領各縣市責任區，六都和彰化縣的登記情形最熱門；不過，最終結論仍須經中執會通過。

民進黨將全國所有縣市分成3類。第一類是目前民進黨執政縣市、且縣市首長2屆任期屆滿，將辦理初選決定勝負；第二類是民進黨執政縣市、但首長尚未做滿2屆，特別條例將授權由主席提名，經中執會同意後辦理徵召；第三類則是民進黨非執政縣市，由選對會進行徵詢協調，黨主席提名後經中執會同意徵召。

關於布局時程，據指出，席間談到台南、高雄、嘉義縣初選，各縣市狀況不同，若要進行初選，必須符合黨內章程與法規，也應盡快訂定初選時程，預計12月底前會是合法合規的時間點。

黨內人士向本報說明，黨中央在規劃初選時程時，必須考量到幕僚單位的作業時間，同時也要秉持黨內民主的精神，不能只考量目前檯面上已表態的參選人，因為隨時都可能有新的人選出現。

該人士說，需要預留足夠的公告時間，讓所有有意參選者都能公平參與；綜合以上考量，若要確保所有程序合法且能順利完成初選，最理想的時間點會是12月底，重點是民主程序要講清楚。

至於各縣市責任區的認領現況，台北市為莊瑞雄、張宏陸，新北市為陳茂松、張宏陸、王定宇，桃園市為劉維鈞、陳茂松、林益邦、張宏陸，台中市為劉維鈞、張宏陸，台南市為劉維鈞、張宏陸，高雄市為劉維鈞、張宏陸、王定宇、陳茂松。

基隆市為張宏陸、陳培瑜，苗栗縣為劉維鈞，彰化縣為劉維鈞、陳茂松、林益邦、陳培瑜，南投縣為林益邦，雲林縣為陳茂松，嘉義縣為莊瑞雄，嘉義市為莊瑞雄，宜蘭縣為劉維鈞，花蓮縣為劉維鈞，台東縣為莊瑞雄、陳茂松，澎湖縣為王定宇，金門縣與連江縣為陳培瑜。

