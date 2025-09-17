為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中美洲經貿辦攜手全家推出瓜地馬拉單品咖啡 10/1前第2杯半價

    中美洲經貿辦事處（CATO）推廣友邦瓜地馬拉的咖啡產品，與台糖及全家便利商店合作推出「瓜地馬拉安提瓜單品咖啡」，17日起上市。（中美洲經貿辦事處提供）

    中美洲經貿辦事處（CATO）推廣友邦瓜地馬拉的咖啡產品，與台糖及全家便利商店合作推出「瓜地馬拉安提瓜單品咖啡」，17日起上市。（中美洲經貿辦事處提供）

    2025/09/17 18:55

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中美洲經貿辦事處（CATO）積極推廣友邦瓜地馬拉的咖啡產品，與台糖及全家便利商店合作推出「瓜地馬拉安提瓜單品咖啡」，今（17日）起上市。中美洲經貿辦事處指出，為慶祝上市，即日起至10月1日，全家Let's Café全品項享第2杯半價優惠。

    中美洲經貿辦事處主任徐韶慧說，台灣與瓜地馬拉自1933年建交以來，合作成果豐碩，其中咖啡更是兩國交流的重要橋梁，安提瓜產區因肥沃的火山灰土壤與高海拔環境孕育出享譽國際的精品咖啡，其濃厚的巧克力香氣與細緻果香廣受喜愛。

    徐韶慧也說，辦事處多年來持續推廣瓜地馬拉咖啡，舉辦展覽、杯測與交流活動，積極促成品牌合作，期盼透過咖啡讓更多台灣消費者認識這片友邦土地的美好。

    全家便利商店不僅引進安提瓜單品咖啡，更與中美洲經貿辦事處攜手設計專屬咖啡杯套，融合瓜地馬拉的文化元素與藝術風格。徐韶慧指出，這不只是喝一杯咖啡，而是把友邦的風土人情帶進台灣人的生活日常，讓文化交流透過小小的杯套延伸到每一次品飲的時刻。

    台糖說，本次合作秉持「一杯咖啡、一份祝福、一個希望」的理念，採購來自瓜地馬拉高地小農的優質咖啡豆，協助改善偏鄉生計並回饋教育，這項專案更榮獲2025年台灣永續行動金級獎。

    全家便利商店總經理薛東都則說，消費者在全家喝到的不僅是精品咖啡的好味道，更是跨越國界的愛與支持。

    中美洲經貿辦事處指出，全家Let's Café 這次採用獨家「雙焙新工法」，讓每杯安提瓜單品咖啡隨著溫度變化展現三段層次風味，口感層層變化，打造符合消費者日常喜好的風味體驗；為慶祝上市，即日起到10月1日，全家Let's Café全品項享第2杯半價優惠。

