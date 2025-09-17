誇徐國勇「台灣沒光復節」說得好 王世堅：非急迫議題無須多回應

民進黨中央黨部17日舉行中執會，立委王世堅出席會議前接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

2025/09/17 18:07

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇昨在直播節目指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣、「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引發朝野論戰。對此，民進黨立委王世堅今（17日）盛讚，徐有很好的見解、也做出很好的說明，但現在國家國事如麻，他不認為這是急迫的議題。

針對國民黨人士以「中美共同防禦條約」批評美國在台協會（AIT）「台灣地位未定論」，徐國勇說明，當時的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽訂的「軍事同盟」、無涉領土主權歸屬，並提及當時同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，所以沒有台灣光復節。

請繼續往下閱讀...

對於在野黨圍攻，王世堅今出席民進黨中執會前受訪表示，這種比較高深的政治議題，徐國勇有很好的見解、也做出很好的說明，對於這個深水區，立委就遵照黨的做法，不要再去多置喙。

王世堅說，徐國勇回得非常好、講得很對，站在台灣400年來的歷史，台灣一向是外來殖民者的手段，從來不是自己的目的，所以他一直認為，台灣人在某一個時刻，一定要團結，「我們要成為自己的目的，不要再當其他強權的手段，所以我們的看法是一致的」。

不過，王世堅也認為，這個議題現在由秘書長率先解釋就夠了，其他立委應該要兼顧自己的選區，現在國家國事如麻，有那麼多重大議題要解決，他不認為這是急迫的，所以不想在這時說明，因為徐國勇已經說明得非常好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法