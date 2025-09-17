講「大陸」被台灣年輕人糾正！美國網友好奇問中國如何稱呼

一名在中國生活多年的美國人，近日在網路論壇Reddit發文，表示來台灣生活後稱呼「大陸」遭台灣年輕人糾正。示意圖。（路透）

2025/09/17 18:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名在中國生活多年的美國人，近日在網路論壇Reddit發文，表示來台灣生活後稱呼「大陸」遭台灣年輕人糾正，他才改口用「中國」稱呼。不過他發現台灣還是有特定族群會稱呼「大陸」，讓他忍不住想問：「我很好奇大家對這個措詞有什麼看法？」

該名網友日前在Reddit 台灣版分享，表示自己來自美國，在中國生活多年，並在美國認識了多名中國朋友，他開始將自己在中華人民共和國（PRC）的生活稱為在「中國大陸（mainland China）」的生活。

他表示，但他到台灣住幾個月後，就被年輕的台灣人質問「什麼大陸？跟誰連接的大陸？」、「為什麼要說大陸？」之後他也很快就改口稱呼「中國」或「中華人民共和國」。

他表示，雖然台灣人平常都說「中國」，但他也注意到一些年紀比較大、大概50歲以上的長輩仍偶爾會用「大陸」稱呼中國。這讓他好奇，忍不住問：「大家對這個用語的想法是什麼。你和你家中年紀較長的長輩通常怎麼稱呼中國？你覺得這在不同世代之間的用詞上有代溝嗎？你整體對這種用語有什麼看法？」

文章一出引發熱議，網友紛紛分享看法表示：「基本上所有台灣年輕人都不認為自己是中國人」、「當你使用『中國大陸』這個詞時，它暗示著大陸之外存在著中國領土。在台灣的脈絡中，這當然強烈地暗示著台灣島或台澎金馬地區」。

也有不少網友指出：「這是十年前的習慣，從中華民國還把那片土地視為己有的時候就開始了。即使是那些百分之百的親台派，甚至支持『台獨』的人，也會不自覺地使用這種說法」、「的確，很多人其實並沒有特別去思考，只是繼續使用他們在學校聽到的說法。不過，如果在台灣有人說出『內地』這個詞，那你就知道背後一定有點什麼（不單純的）想法了。」

