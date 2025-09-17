為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    綠營高雄市長初選激烈 小雞開第一槍籲提早辦電視辯論

    薛兆基呼籲民進黨中央，提早辦市長初選電視辯論。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/17 18:18

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕 民進黨下屆高雄市長初選廝殺激烈，林岱樺表態參選到底，與賴瑞隆、許智傑、邱議瑩的競合「人人有希望，個個沒把握」，基層期盼儘速整合；民進黨左楠區議員參選人薛兆基今（17日）開出第一槍，呼籲黨中央提早辦電視辯論，且安排至少兩場。

    隨著民進黨高雄市長初選腳步逼近，黨內4位參選人支持度膠著，尚未出現明顯領先者。薛兆基今天在邱議瑩傾聽共贏座談會現場公開呼籲，民進黨高層應儘早規劃並舉辦電視辯論，讓市民能在民調前夕更早、更全面、更公開檢視候選人的政見與願景，確保初選結果反映真正民意。

    薛兆基認為，電視辯論是民主政治不可或缺的檢驗機制，能在短時間內呈現候選人的專業素養、臨場反應與政策深度，也能讓市民直接比較候選人對城市重大議題的看法，避免流於口號式的宣傳，透過公開交鋒，市民能判斷誰才是真正有能力領導高雄邁向未來的理想人選。

    薛兆基表示，目前初選民調呈現拉鋸，與其浪費資源進行動員，不如透過公開辯論，讓候選人的政見與人格特質在陽光下攤開，他建議黨中央應盡速安排至少兩場電視辯論，並透過網路同步直播，讓青年與忙碌的上班族也能即時觀看。

    對此，有基層認為，高雄向來是民進黨的重要根據地，此次市長初選不僅牽動市政，也將影響2026年地方選舉的整體布局，若民進黨能率先舉辦高品質的辯論，將有助於樹立公開、理性的黨內典範，並減少初選後的裂痕，讓勝出者更快整合各方力量，團結面對大選挑戰。

