翻蔣介石手稿嗆蔣萬安 徐國勇：你曾祖父怎對付台灣人

2025/09/17 17:50

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨祕書長徐國勇昨天在直播節目直指，蔣介石代表同盟國接收台灣，所以沒有台灣光復節；國民黨籍台北市長蔣萬安則質疑，總統賴清德是哪一國總統？對此，徐國勇今天（17日）翻出本報刊載的蔣介石手稿反擊說，「蔣萬安應該先把你曾祖父怎麼對付人民的講清楚，再來問我光復節！」

台灣光復節議題延燒，徐國勇今天在民進黨中執會後受訪時，拿出《自由時報》相關報導說明，蔣介石的手稿寫得很清楚，台灣有光復嗎？請問蔣家、尤其是蔣萬安，先去跟他的曾祖父爭論。

徐國勇質疑，當初定了台灣光復節後，蔣介石是怎麼統治台灣的？228、白色恐怖、威權統治，有多少人被警備總部經由軍法審判，甚至沒有審判就被判無期徒刑、被槍斃；在被判刑12年後，蔣介石寫個「死刑可」就改判死刑。

徐國勇呼籲，蔣萬安應該先把曾祖父（指蔣介石）定光復節之後，是怎麼對付人民的先講清楚，再來問光復節；他要不客氣地說，如果國民黨有意見，請回去看看歷史、看看蔣介石的手稿，以及光復節後，一直到台灣民主化、司法真正獨立、台灣真的自由民主前，蔣介石是如何對付台灣人民的。

徐國勇強調，聯合國2758號決議，美國已經明白表示，這只是確定中國代表權問題、不涉及台灣，這才是重點。

此外，國民黨立委許宇甄酸說，既然民進黨否認光復節，黨團可提案正式取消這個紀念日。徐國勇回應，他現在不是公職人員，而是黨職人員；黨團可以提案，但他個人對這個沒什麼意見，黨祕書長不是行政院成員。

