因應中國灰色地帶侵擾 政院明拍板海纜7法

2025/09/17 17:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國破壞海纜已成為「灰色地帶」侵擾的手段，賴總統日前接受本報專訪時表示，政院將推海纜7法，監管中國可疑船隻並與國際合作；行政院明將拍板海纜7法修法，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，並增訂沒入犯案船隻，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。

行政院政委林明昕表示，海纜7法是「5法加2法」，其中5法是針對破壞海纜的刑責與配套措施，包括電信管理法第72條、 電業法第71條之1、天然氣事業法第55條之1、自來水法第97條之1、氣象法第21條之1；另2法則是為控制有問題的船舶，包括商港法第15條、第65條之4，以及船舶法部分條文修正草案，共牽涉經濟部、交通部、數發部。

林明昕指出，關鍵基礎設施早有明確立法，此次將管線明確列入保護，罰則比照「電信管理法」，再依不同情況有些微差異。

現行電信管理法規定，竊取、毀壞海纜者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；意圖危害國家、社會安定加重其刑，處3年以上10年以下，得併科5000萬元罰金。若致災、致死或重傷，最重處無期徒刑，得科1億元以下罰金；過失犯處6月以下、拘役或200萬元以下罰金。未遂犯亦罰。

林明昕說明，此次修法並未調整原有刑責，而是補齊其他法條未規範之處，並比照刑法增列「沒收犯罪工具」規定。不過，今年宏泰58貨輪勾斷台澎3號海纜，中國籍船長僅判3年徒刑，遭批判得太輕，他則強調，這屬於法官裁量權。

林明昕解釋，船舶法規範來往船隻一定要打開船舶自動辨識系統（AIS），若經提醒仍不打開，或因故故障等，會要求船舶進港、或拉進港內處罰，或規定在期限內修復並定期通報位置等；商港法則將規定只要船隻進出商港都要接受管理調度，若持續賴著不走就會被沒入並成為國家財產。

林明昕表示，若海巡抓到違規船舶可以強制入港處罰，若已離境，則要透過國際合作通報，提醒下一個港口注意行蹤。他說，這類問題並非台灣特有，波羅的海也面臨類似情況，顯示這是國際性挑戰。這次海纜7法修法，也考慮將立法意向寫成英文說帖向各國傳達，不能只是單方面講。

