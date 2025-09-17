為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統府：持續溝通 確保大法官遴選、憲政運作符合社會期待

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    2025/09/17 17:28

    〔記者陳昀／台北報導〕針對民間監督司法院大法官人選聯盟呼籲憲法法庭儘速審理憲法訴訟法釋憲案，化解憲政僵局，總統府回應表示，總統尊重並高度期待憲法法庭依法獨立行使職權，總統府也呼籲各黨團理性審查，未來總統府將持續與各方溝通，確保大法官遴選及憲政體制運作，符合民主憲政精神與社會期待。

    民間監督司法院大法官人選聯盟今提出3項訴求，分別是憲法法庭應盡速審理憲訴法釋憲案，以化解憲政僵局；總統應擴大審薦過程的透明與參與，爭取更多的社會支持；立法院應理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。

    對此，總統府發言人郭雅慧回應，憲政體制的穩定與運作攸關國家民主永續，關於「憲法訴訟法」案件之審理，總統尊重並高度期待憲法法庭依法獨立行使職權，盡速化解憲政爭議，維護人民救濟權益。

    郭雅慧指出，大法官人事提名，是憲政體制中至為重要的憲法任務。總統府強調，歷來人選均秉持專業、超越黨派、符合憲政需求，並兼顧社會多元發展脈絡，廣納各方意見，審慎遴薦優秀法界人選，以爭取立法院及社會廣泛的支持。

    總統府也呼籲各黨團以維護憲法機關正常運行為共同的憲政使命，理性討論、專業審查，未來總統府將持續與各方溝通，確保大法官遴選及憲政體制運作，符合民主憲政精神與社會期待。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播