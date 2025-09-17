國民黨主席選舉最終候選人還沒定 羅、鄭、郝、張20日先辯論

雖然國民黨主席選舉領表登記尚未截止，且預期未來正式的候選人數將不只有4位，但「中天新聞」今日下午發出新聞稿宣布，國民黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文、前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中20日下午將同台展開所謂「『國民黨主席大辯論』首戰 - 四強爭鋒！」（中天新聞提供）

2025/09/17 17:23

〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨主席選舉領表登記尚未截止，且預期未來正式的候選人數將不只有4位，但「中天新聞」今日下午發出新聞稿宣布，國民黨主席選舉第一場辯論賽確定成局，領表及表態參選人中聲量前4強的國民黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文、前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中都已經接受「中天新聞」邀請，將在20日下午2點首次同台展開所謂「『國民黨主席大辯論』首戰 - 四強爭鋒！」

「中天新聞」指出，距離10月18日投票日只剩1個月時間，「4強選將」對這次的辯論邀約全都爽快應允，可望針對基層黨員及泛藍陣營最關切的4大議題，包括誰最適合掌2026與2028大選兵符、誰是最佳造王者、誰最能整合在野力量重返執政、誰最有能力處理兩岸論述爭取台灣和平與安全，透過論述與交互詰問，凸顯各自的政治理念和領導力來爭取黨員認同，並邀請清華大學博士蔡正元以及前台北縣長周錫瑋擔任提問人。

此外，「中天新聞」還指出，知名網紅「館長」等人將擔任「神祕彩蛋提問人」。

