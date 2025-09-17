為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉最終候選人還沒定 羅、鄭、郝、張20日先辯論

    雖然國民黨主席選舉領表登記尚未截止，且預期未來正式的候選人數將不只有4位，但「中天新聞」今日下午發出新聞稿宣布，國民黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文、前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中20日下午將同台展開所謂「『國民黨主席大辯論』首戰 - 四強爭鋒！」（中天新聞提供）

    雖然國民黨主席選舉領表登記尚未截止，且預期未來正式的候選人數將不只有4位，但「中天新聞」今日下午發出新聞稿宣布，國民黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文、前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中20日下午將同台展開所謂「『國民黨主席大辯論』首戰 - 四強爭鋒！」（中天新聞提供）

    2025/09/17 17:23

    〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨主席選舉領表登記尚未截止，且預期未來正式的候選人數將不只有4位，但「中天新聞」今日下午發出新聞稿宣布，國民黨主席選舉第一場辯論賽確定成局，領表及表態參選人中聲量前4強的國民黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文、前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中都已經接受「中天新聞」邀請，將在20日下午2點首次同台展開所謂「『國民黨主席大辯論』首戰 - 四強爭鋒！」

    「中天新聞」指出，距離10月18日投票日只剩1個月時間，「4強選將」對這次的辯論邀約全都爽快應允，可望針對基層黨員及泛藍陣營最關切的4大議題，包括誰最適合掌2026與2028大選兵符、誰是最佳造王者、誰最能整合在野力量重返執政、誰最有能力處理兩岸論述爭取台灣和平與安全，透過論述與交互詰問，凸顯各自的政治理念和領導力來爭取黨員認同，並邀請清華大學博士蔡正元以及前台北縣長周錫瑋擔任提問人。

    此外，「中天新聞」還指出，知名網紅「館長」等人將擔任「神祕彩蛋提問人」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播