    首頁　>　政治

    不得煽動顛覆國家政權!中國將台灣宗教人員納入規範 內政部譴責

    中國國家宗教事務局昨天發布「宗教教職人員網絡行為規範」。（擷取自自中國國家宗教事務局）

    中國國家宗教事務局昨天發布「宗教教職人員網絡行為規範」。（擷取自自中國國家宗教事務局）

    2025/09/17 17:22

    〔記者李文馨／台北報導〕中國國家宗教事務局要求，台灣宗教教職人員透過網路傳播訊息時，不得含有「煽動顛覆國家政權，反對中國共產黨的領導，破壞社會主義制度、國家統一、民族團結和社會穩定」等內容。內政部今天表示，中國粗暴將台灣宗教教職人員納入規範，嚴重侵犯我國宗教自由及人身安全，呼籲宗教團體前往中國境內，務必審慎評估風險。

    中國國家宗教事務局昨天發布的「宗教教職人員網絡行為規範」共有18條，其中要求宗教教職人員使用網路應堅持宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應；在傳播訊息時不得含有煽動顛覆國家政權、反對中國共產黨領導、破壞社會主義制度、國家統一等內容。新規範特別提到，香港、澳門、台灣宗教教職人員以及外國宗教教職人員在境內實施網路行為，也受到新規規範。

    內政部今天透過新聞稿嚴正駁斥，強調台灣是自由民主國家，基於中華民國憲法第7條平等原則，宗教信仰與言論自由受到憲法保障，政府不會專門針對宗教人士制定網路行為規範，「中國粗暴將台灣宗教教職人員納入規範，已嚴重侵犯我國宗教自由及人身安全」。

    內政部呼籲，我國宗教團體或宗教人士前往中國境內，務必審慎評估風險，如確有赴中國進行交流之必要，可至本部「赴中國交流資訊公開專區」進行登錄，以利國人在中國期間政府可提供必要協助及服務，守護國人、團體交流安全。

