民進黨初選禁大咖條款 不得使用「這些人」圖像影音

民進黨中執會拍板，為維持選舉公平性，爭取2026提名者，在完成提名程序前禁用總統賴清德、副總統蕭美琴等人的相關圖像。（資料照）

2025/09/17 17:04

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨2026年選舉對策委員會今（17日）上午召開第二次會議，報請中執會下午通過決議。兼任選對會共同召集人的黨秘書長徐國勇說明，為維持選舉公平性，正副總統、行政院長及選對會成員的相關圖像、影音、簽名等個人資料，爭取提名者在完成提名程序前不得使用，若已使用就應該下架。

徐國勇今在中執會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長及選對會成員的相關圖像、影音、簽名等個人資料，要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。

請繼續往下閱讀...

徐國勇說明，選對會為完成直轄市和縣市長的作業有分工，選對會委員將依據分工，前往各個縣市進行相關提名作業彼此協調等，會依據分工合作進行相關作業。

另據轉述，選對會今天也討論各縣市責任區，六都和彰化縣的登記情形最熱門，超過兩位選對會成員認領；不過，目前尚未定案，黨內確定後將再向外界報告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法