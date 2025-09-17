隅修三拜會民眾黨 黃國昌：盼加深台日合作交流

日台交流協會新任會長隅修三（左）昨拜會民眾黨主席黃國昌（右）。（民眾黨提供）

2025/09/17 16:48

〔記者林哲遠／台北報導〕日台交流協會會長隅修三昨日拜會民眾黨，由黨主席黃國昌在會中表示，感謝日台交流協會長期與民眾黨保持暢通聯繫，並建立友好的關係。台日在歷史或文化上都存在一種特殊的情感，因此強化台日合作是值得期待的方向。

黃國昌認為，台灣人非常珍惜法治及人權的保障，不希望與中國發生戰爭，面對中國長期以來對台灣的野心，也需要思考如何在當中取得平衡，台灣夾在中美兩強之間，與其他國家建立互信非常重要。

黃國昌提及，民眾黨的支持者以年輕人為主，40歲以下的年輕選民，對民眾黨的認同是源自創黨主席柯文哲，以素人身分當選台北市市長開始，這也反映了年輕世代選民對於民主進步黨以及中國國民黨處理政治的方式感到不滿。

針對高齡化議題，黃國昌說，台灣與日本都面對高齡化社會結構所伴隨而來的問題，針對銀髮族以及高齡者照護的議題，民眾黨希望能夠從日本身上學到經驗，從而制定政策。

隅修三會長致詞時也說，今年6月底正式接任日台交流協會會長一職，自上任以來深刻了解到台灣與日本有著共同的歷史背景與特殊情誼，我們也共同面臨如同美國關稅、少子化、高齡社會、以及年輕人對於國內政治現況不滿的問題。

針對烏俄戰爭、加薩衝突也造成國際間的不穩定，隅修三會長表示，日本與台灣共享民主、自由、法治、人權這樣的價值觀，日台之間可以共同攜手牽引世界。

另，除感謝隅修三會長此次的到訪外，黃國昌也提到今年底台灣民眾黨國際部與青年部將共同舉辦青年訪團赴日本交流，期盼日後能夠加深台日政黨之間的交流及合作。

