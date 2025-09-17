國安法官許凱傑華府哈德遜智庫演說 籲台灣以MOU參與情報交換機制

美國華府智庫哈德遜研究所16日舉行「混合戰和中共滲透：美台安全合作的共同挑戰」座談會，邀請台北地方法院國安軍事專庭法官許凱傑出席。（哈德遜智庫提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕面對中國長年以來的滲透與法律戰，台北地院國安法庭法官許凱傑於美國智庫座談會表示，台灣自去年設立國安專庭後，法官得以專責審理並累積經驗，再回饋制度，逐步強化整體國安防護鏈，值得其他民主國家借鏡，他也呼籲，台灣應比照美、日、韓的情報交換機制，讓台灣也能透過備忘錄（MOU）方式參與，突破外交困境，補齊印太地區的防衛安全網。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）16日舉行「混合戰和中共滲透：美台安全合作的共同挑戰」（Hybrid Warfare and CCP Infiltration: A Shared Challenge for US-Taiwan Security Cooperation）座談會，邀請台灣香港協會理事長桑普與台灣台北地方法院國安軍事專庭法官許凱傑出席。

許凱傑指出，台灣是全球最受中共滲透鎖定的社會，中共如「吸塵器」般蒐集情報，司法數據清楚顯示威脅持續加劇，2022年僅有28人因涉國安案件遭起訴，2024年則成長超過6倍，滲透對象也從過去少數高階軍官，擴展到基層官兵與一般社會。

許凱傑指出，國安如同一個生態系統，從情報、偵查、起訴到法庭審判環環相扣，台灣自去年設立國安專庭後，法官得以專責審理並累積經驗，再回饋制度，逐步強化整體國安防護鏈，值得其他民主國家借鏡。

許凱傑也坦言，台灣仍有制度盲點，需要向國際學習，例如缺乏像美國《外國代理人登記法》（FARA）的透明規範，使部分親中政治人物或媒體得以在境外金援下操作輿論卻不被揭露，且對網路廣告的規範不足，讓外部勢力能低成本大規模投放政治訊息。

許凱傑呼籲，台灣應借鏡美、加、澳等國經驗，補強民主制度，並比照美、日、韓的情報交換機制，讓台灣也能透過備忘錄（MOU）方式參與，突破外交困境，補齊印太地區的防衛安全網。

主持座談會的哈德遜研究所中國研究主任余茂春（Miles Yu）則說，台灣的實戰經驗具有高度國際價值，台灣不只是受害者，更是知識與制度的提供者，能幫助美國與盟友更快理解中共滲透模式並找出因應策略。

