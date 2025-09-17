財劃法2種算式、中央卡中捷藍線費用？ 政院打臉盧秀燕懶人包一次看

台中市長盧秀燕表示，中捷藍線狠坎96%補助，我們眼淚都快要流下來。（記者廖耀東攝）

2025/09/17 16:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對台中市長盧秀燕拋出新財劃法有「兩種算式」，以及中央「卡」台中捷運藍線費用，行政院發言人李慧芝在Threads上發文一一解答，並表示財劃法公式只有一個，「就是立院修法時寫在條文裡的那個錯誤公式」；中央也沒有「卡」藍線費用，目前台中藍線在設計階段，交通部是合理調整。

李慧芝今日在Threads上發文，針對第一題「財劃法有兩算式？」她表示，公式只有一個，就是立院修法時寫在條文裡的那個錯誤公式。另外，財劃法修法造成4個問題：

1.錯誤公式導致345億無法分配。

2.水平分配不均衡，導致南部及農業縣市與北部差距被擴大。

3.垂直分配不合理，壓縮中央調節均衡地方的能力。

4.事權沒有回歸。

針對第二題，中央「卡」台中藍線費用嗎？李慧芝也表示「並沒有」，她也條列解答：

1.目前台中藍線在設計階段，交通部是合理調整。

2.過去中央支援台北6775億元蓋捷運相關路網，但在中南部進入捷運建設期的現在，明年中央要大幅釋出4165億元給地方，用來補助地方與均衡發展的能力被壓縮。

相較之下，10年來中央給地方的挹注持續不斷成長，103年地方拿到的總額是5486億元，115年是1兆1650億元，直接翻倍成長。地方財政體質都變好了，21個縣市有了歲計賸餘，台中也有42億元。

3.台中市的統籌分配稅款明年將大幅增加295億元，中央挹注台中的總數將達993億，比今年增加128億元，是史上最高。以前中央有錢就多做一點，也希望未來地方有能力，也能多做一點。

台中市長盧秀燕認為新版《財政收支劃分法》（財劃法）的普通統籌稅款分配公式有兩種算式，若採「兩道算式」可全數分配；另外，她今日也怒批中央違背台中捷運藍線開工時承諾；盧秀燕說：「早就雙方講好了，當初核定藍線開工時，早就有比例分配，明年應該至少要先拿到42億元，可是中央核定下來只有1.68億元，只有4%，有96%被砍掉。」她也說：「看到北、高捷運一條一條蓋，我們眼淚都快要流下來。」

