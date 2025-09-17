民進黨團幹部難產！ 賴清德：3長應選舉產生、不能指定

民進黨團總召柯建銘（右）面臨黨內連署改選，總統賴清德（左）日前強調黨團改選相信會更符合社會期待。（資料照）

2025/09/17 16:15

〔記者陳政宇／台北報導〕第11屆立法院第4會期將於19日開議，民進黨團幹部除總召柯建銘外，其餘「六長」懸缺無人登記。兼任民進黨主席的總統賴清德今（17日）表示，黨團三長選舉應由黨團自主產生，而非指定；每週五黨團大會和每週一行政立法協調會報，也必須如期召開。

民進黨團1日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願，5日登記截止後，結果無人報名。柯建銘預告，目前預計本週四公布幹部人選。

民進黨今天下午召開中執會，據了解，兼任中執委的民進黨台中市議員黃守達席間關切立院黨團運作困境。秘書長徐國勇會後轉述，賴清德對此回應，民進黨尊重黨團自主，但有一個更重要的民主價值「黨政同步」，第一，每週五的黨團大會一定要如期召開，這是黨政同步、也是民進黨內民主極重要的部分。

賴清德續指，第二，每週一的行政立法協調會報一定要召開；第三，各委員會的政策小組會議也要召開。

此外，賴清德也指示，黨團三長選舉應該由黨內產生，必須由黨團自主選出來，而不是用指定的；各委員會召集人，也應該由各委員會成員選出或推舉產生。

