單位超額進用原民跨多元領域 原民會主委曾智勇：各行業皆能發揮長才

2025/09/17 16:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕原民會今表揚超額進用原住民族機關、機構及廠商，原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur指出，今年獲獎單位，涵蓋醫療照護、教育服務、交通運輸、環境清潔、運輸倉儲、社會工作、住宿服務、行政機關及民間企業等多元領域，除了落實保障就業的政策目標，也顯示原住民族人才在各行各業皆能發揮專業與長才。

今共有26個機關或機構出席領獎，曾智勇Ljaucu·Zingrur細數，新竹馬偕紀念醫院今年進用70名原住民族員工，在醫療領域展現高度支持；社團法人台東縣紅十字會進用47人，顯示地方組織的承擔與責任；花蓮郵局進用45人，並拔擢族人擔任主管，落實多元共榮的職場文化。而杏歆診所雖無義務仍積極進用原住民，院長以自身專業回饋部落族人，返鄉創辦診所，不僅提升醫療服務，也帶動在地就業。

同時，公部門於去年提報原住民族特考職缺高達189個，包括新北市新店區公所、警政署警察通訊所、花蓮縣萬榮鄉公所及卓溪鄉公所等機關，積極為族人創造長期穩定的就業機會，並培養更多具公共事務專業的人才。

此外，今年《紀念日及節日實施條例》已於5月30日正式生效，原住民族歲時祭儀假由1日增為3日，族人可分次或連續返鄉參與祭儀活動。原民會也呼籲各機關及業者，配合調整制度與人力調度，避免違反勞基法之規定，齊心落實保障族人文化權益，也期盼各界持續努力，激發更多單位踴躍進用原住民族，推動就業與文化保障雙軌並進，讓原住民族人才發光發熱，為台灣注入持續的力量與希望。

