點出賴、柯「感情溫度」大不同 林濁水：民進黨苦日子恐持續......

2025/09/17 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委林濁水今日引述一份針對總統賴清德及前民眾黨主席柯文哲的「感情溫度」趨勢，示警民進黨若再不痛下決心、認真面對自己「所不了解的現實」，並在基本的戰略與價值上進行根本性的改轍換道，「苦日子恐怕只有繼續下去」。

林濁水今日在臉書發文，引述一份民調表示，儘管賴清德、柯文哲都喜歡講一些看似「犀利」的話，以致頻頻出包；但一個變幻無常、翻雲覆雨、兼弊案連連，導致「感情溫度」一路下降至48.8%，處於「冰冷狀態」；不料另一個拘謹、自律，民眾觀感上「感情溫度」竟然更低，令人震驚。

林濁水指出，這清楚顯示，「人品」肯定不是造成此一現象的最關鍵因素。再看經濟表現亮眼，可知政策執行失誤也非關鍵所在。進一步對照趨勢圖，轉折點出現在「大罷免」之後，然而大罷免最終以大失敗收場，冰凍三尺非一日之寒，整個政局走到如今極端異常的境地，若要脫困，非得大破大立、擺脫長年累積導致此局勢的慣性思維與戰略依賴，這絕對不是賴清德所提的「四個調整」所能奏效的。

林濁水表示，如今「四個調整」政策，僅有26.4%民眾認同，高達57.6%表示不以為然，一點也不令人意外。最後他警告，若再不正視現實、徹底調整核心戰略與價值觀，「民進黨的苦日子恐怕只有繼續下去」。

