為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黨主席選舉辦電視辯論會？ 國民黨：依所有參選人共識辦理

    國民黨文傳會主委林寬裕。（資料照）

    國民黨文傳會主委林寬裕。（資料照）

    2025/09/17 15:11

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉領表登記作業將在19日截止，國民黨中央黨部未來將邀請各參選人陣營協調政見說明會場次以及是否舉辦電視辯論會。國民黨文傳會主委林寬裕今日受訪指出，未來會在不同區域舉辦五場或六場的政策說明會，這將按照參選人的共識來安排。

    至於電視辯論會部分，林寬裕說，依照以往慣例，都是要依所有參選人的共識來辦理，到底是要舉辦1場、2場、3場，或是完全不辦辯論會，必須由候選人共同協商決定，然後黨部再根據參選人的協調結果辦理後續相關工作。

    此外，針對台北市議員苗博雅指控國民黨利用她的臉做深偽圖卡，並怒批國民黨是造假黨，國民黨發言人楊智伃回應表示，國民黨所指出的內容哪裡是造謠，不是事實？在台北市公館圓環拆除的抗議過程中，就是苗博雅帶領群眾，並衍發後續非常多的爭議，當國民黨提出相關事實後，苗博雅無法針對事實回應，只能批評國民黨用AI製作造假頭像，但民進黨中央過去也多次使用AI製圖方式，造假國民黨的政治人物，苗博雅有提出過抗議嗎？

    楊智伃強調，公館圓環通車後非常順暢，苗博雅發現苗頭不對了，只好胡扯，完全沒有理論依據，她要正告苗博雅，如果苗頭不對了，就按照事實來說話。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播