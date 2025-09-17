黨主席選舉辦電視辯論會？ 國民黨：依所有參選人共識辦理

國民黨文傳會主委林寬裕。（資料照）

2025/09/17 15:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉領表登記作業將在19日截止，國民黨中央黨部未來將邀請各參選人陣營協調政見說明會場次以及是否舉辦電視辯論會。國民黨文傳會主委林寬裕今日受訪指出，未來會在不同區域舉辦五場或六場的政策說明會，這將按照參選人的共識來安排。

至於電視辯論會部分，林寬裕說，依照以往慣例，都是要依所有參選人的共識來辦理，到底是要舉辦1場、2場、3場，或是完全不辦辯論會，必須由候選人共同協商決定，然後黨部再根據參選人的協調結果辦理後續相關工作。

此外，針對台北市議員苗博雅指控國民黨利用她的臉做深偽圖卡，並怒批國民黨是造假黨，國民黨發言人楊智伃回應表示，國民黨所指出的內容哪裡是造謠，不是事實？在台北市公館圓環拆除的抗議過程中，就是苗博雅帶領群眾，並衍發後續非常多的爭議，當國民黨提出相關事實後，苗博雅無法針對事實回應，只能批評國民黨用AI製作造假頭像，但民進黨中央過去也多次使用AI製圖方式，造假國民黨的政治人物，苗博雅有提出過抗議嗎？

楊智伃強調，公館圓環通車後非常順暢，苗博雅發現苗頭不對了，只好胡扯，完全沒有理論依據，她要正告苗博雅，如果苗頭不對了，就按照事實來說話。

