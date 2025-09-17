AIT打臉中國扭曲二戰文件 黃重諺：中國用「穿梭劇」扭曲史實

美國國務院一名發言人十四日指出，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國將持續在中國壓力下支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。 （路透檔案照）

2025/09/17 15:06

〔記者陳昀／台北報導〕美國在台協會（AIT）近日表示，「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，均未決定台灣最終的政治地位，並獲美國國務院背書。國安會諮委黃重諺表示，核心在於，中國提出的論據不足以代表他們擁有台灣，中國想透過用扭曲的論述、「穿越劇」來決定何謂抗戰，好像他參與聯合國的設立，進而把中華民國包進中華人民共和國裡，但這沒辦法解決根本問題。

黃重諺今接受網路節目專訪指出，AIT完整的表述可分為兩段，第一，一開始他就說中國刻意扭曲二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山合約，企圖為征服台灣的脅迫行動提供支持。第二，錯誤的法律論述是北京更廣泛戰略的一部分，目的是把台灣孤立於國際社會，而且限制其他國家和台灣交往的主權選擇。也就是說，北京的敘述完全錯誤，這些文件都不足以代表台灣的地位屬於誰。

中國提出的論據 不足以代表他們擁有台灣

黃重諺表示，這其實與美國或許多其他國家長期政策一致，也就是說中國對台灣的主張是沒有道理的，有些人將其稱為「台灣主權未定論」也許不是那麼準確，因為美國的重點在於，中國所提出的這些論據，不足以代表他們擁有台灣，核心應該放在這裡。

黃重諺指出，中國想透過論述把中華民國包進中華人民共和國裡，變成「這是我們一個國家的事情，其他國家沒有權力管」，阻絕美國來幫忙台灣的可能性，中國今年一整年也在落實3個80年的論述，形塑中國領導抗戰、參與聯合國建立、主導國際秩序，以至於台灣在戰後成為中國一部分的論述。

針對中國透過「愛國大片」，將開羅宣言照片中毛澤東置於中央、蔣中正擠到一旁，是否可能造成國際混淆？黃重諺回應，如果民主國家不主張，各國家沒有反應，確實就會造成國際上的疑惑，所以他才說大家要反應、要表態，如果大家都沒有做，好像就理所當然、他說了算，不斷說謊，講一千次就變成真的。

黃重諺說，坦白講中國要在這件事情上扭曲，用「穿梭劇」的方式決定什麼叫做抗戰，或用穿梭劇的方式去宣稱他參與聯合國的設立，但這沒辦法解決根本的問題。他說，中國人很喜歡講解放，坦白講沒有給人民自由民主的，就不能叫做解放，如果你給不起人民當家做主的，你也不能叫做光復。

黃重諺認為，當年中國人民的抗戰在世界上是非常偉大的，無論是8年或16年，大家苦等那麼久，死傷上千萬軍民，當時等的就是勝利的那一刻，隔天開始中國可以開始實施民主憲政，變成一個自由的國家，可是，隔天共產黨主導的中國內戰就開始了，從三反五反，一直到大躍進、文化大革命的10年，中國損傷6、7千萬人，最後給人民的是這個，好意思說什麼叫解放，也好意思演這麼多穿梭劇，甚至反過來教訓台灣人，「我覺得沒人有資格這樣說」。

