    政治

    四叉貓揭柯文哲演唱會盈餘在木可帳上 陳智菡：就是商業行為

    民眾黨前主席柯文哲前年在台北舉辦「KP SHOW」募款演唱會。（民眾黨提供）

    民眾黨前主席柯文哲前年在台北舉辦「KP SHOW」募款演唱會。（民眾黨提供）

    2025/09/17 15:06

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北地方法院持續審理民眾黨前主席柯文哲的政治獻金案，柯昨出庭時聲稱，「KP SHOW」77萬元收入是在選舉賸餘款中，反問「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎？」遭網紅「四叉貓」劉宇打臉，強調這筆演唱會利潤沒有匯進柯文哲政治獻金專戶，而是放在木可公司的帳上。對此，民眾黨團主任陳智菡今重申，KP SHOW就是商業行為。

    陳智菡中午接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪時指出，當初「KP show」從2023年就開始規劃，柯文哲認為政治不要那麼無聊，希望跟民眾互動、唱歌等，當時木可公司先成立了，就由木可來做這個商業行為。不過，檢察官卻想辦法要混淆「所有的商業行為都等於是政治獻金」，這完全是錯誤的法律見解。

    陳智菡批評，檢察官昨天還詢問你們到底是政治人物還是演藝人員，在法庭上說民眾黨利用臉書干預司法，但「KP show」就是商業行為，檢察官卻刻意帶風向，檢察官問案不應針對事實詢問嗎，還是在為媒體下標題，把法庭當成政治秀場。

