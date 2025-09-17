大法官人數卡關 360件釋憲案躺憲法法庭不能結案

憲法法庭15位大法官滿席而坐的場面，自從去年11月以來，已成追憶。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕立法院去年12月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於9人，而去年10月底有7位大法官任期屆滿，目前僅存8位大法官，新法形同讓憲法法庭實質停擺，無法運作，目前尚有360件聲請案躺在憲法法庭未能結案，其中逾9成是人民聲請，人民的憲法權益，因憲訴法新制而被迫「卡關」。

360件未結案件中，以憲法法庭已受理的民進黨立院黨團聲請憲法訟訴法、行政院與監察院、綠立院黨團聲請的114年中央政府總預算案，最受矚目；而行政院對財劃法聲請釋憲，民進黨團所提選罷法、總預算及財劃法，則是仍未受理而卡關中。

至於逾9成由人民聲請的釋憲案，目前都被凍結而無法處理，最受矚目的是「性侵害追訴權時效」釋憲案為例，據統計，近20年來，有1097位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人至今仍逍遙法外，民團聲請釋憲，已獲受理，但受限於新法人數限制，大法官無法評議，釋憲結果仍遙遙無期。

其他案件還包括未成年子女的收養限制、勞工加班資格認定等聲請釋憲案，也懸而未決，人民權益被新制和立院兩度封殺大法官提名人選，而被迫擱置。

憲法法庭統計，截至今年8月31日，憲法法庭自2022年元月實施3年多以來，累計新收8285件，已終結7925件，未結案件360件。

去年11月1日起僅存8位大法官後，截至今年8月底為止，新收聲請案件1228件，加上原本未結舊案382件，共1610件，期間憲法法庭程序審查後，終結1250件，包括不受理、其他終結程序、撤回等，仍有360件未結。

360件中，有327件是由人民聲請佔大多數，佔比達90.83％，法院聲請21件、機關聲請7件、立法委員聲請5件。去年11月至今，憲法法庭皆因大法官人數限制，未能做成任何實體判決，只有程序裁定。

