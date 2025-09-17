以淡江大橋為例 朱立倫：中央地方、在朝在野合作

國民黨主席朱立倫17日主持中常會。（記者張嘉明攝）

2025/09/17 15:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，賴清德總統今天的聲望已經降到這個程度了，他要奉勸賴清德，不要再搞鬥爭與意識型態，尤其對內有關中央與地方問題，非常容易解決，只要真正擔任總統，有領導國家的決心，所有問題都能迎任而解，他以昨日新北市慶祝淡江大橋合龍為例，強調只要對人民、國家有利的事就全力推動，中央與地方、在朝與在野相互合作，如果所有預算都要談屬於中央或地方、互推責任，最後受害的是全民，賴清德總統的聲望絕對會掉得更多。

朱立倫指出，國民黨最近推出的「『萊爾校長』（隱喻賴清德）舒壓球」所以能在3分鐘內被搶購一空，未來第2批大概也會如此，就是因為所有民眾對於現在的政府極度不滿，不拚民生，只搞政治與內鬥，而且只有意識型態，沒有民意與民生，這就是民眾最大的感慨。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，2010年他擔任行政院副院長時，提出重啟淡江大橋計畫，後來獲得中央政府全力支持，後擔任新北市長時，他與中央一起推動，2013年該計畫全面推動，但現任行政院副院長鄭麗君與民進黨立委卻強力反對淡江大橋，聲稱會影響淡水夕照。

朱立倫表示，當時的動工典禮是由前總統馬英九與他一起完成，第2期工程也是在他新北市長任內動工逐步完成，第3期工程則是在他市長任期的尾聲，當時招標7次沒有成功，後來獲得時任行政院長的賴清德願意提高預算，2018年3月主橋段工程動工，淡江大橋的整體預算高達230億元，新北市政府負擔預算包括八里輕軌總共85億元，這是中央、地方合作，也是朝野的共同合作，昨天新北市慶祝淡江大橋合龍，預定明年完工，這個例子表示只要對人民、國家有利的事情就全力推動，如果所有預算都要談屬於中央或地方，互推責任，最後受害的就是全民，賴清德的聲望絕對會掉得更多。

此外，朱立倫指出，包括今天上午他接待來自日本的訪賓，包括日本交流協會會長，以及最近接待的其他訪賓，大家都談到台灣能源議題，日本交流協會會長本身也是日本能源智庫的會長，特別重視核電，日本今年初全面重啟所有核電，並研發小型核電，日本的戰略非常清楚，為了科技、AI需要電力，所以重啟核電並發展綠能，在全方位考量下絕對不可能關掉核能，國際友人一再告訴我們正確的能源政策，因此，國民黨還是要走正確的路，讓台灣有足夠乾淨、穩定的能源。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法