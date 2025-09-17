點名鄭麗君、徐國勇出戰北市長 王世堅曝人生規劃

民進黨中央黨部17日舉行中常會，立委王世堅出席會議前接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

2025/09/17 15:02

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨著手布局2026選舉，選對會今天（17日）召開第二次會議，討論責任區分工及作業時程。對於是否爭取參選台北市長，民進黨立委王世堅強調，他一點都沒有打算，人生規畫是好好擔任立委，實現政治理想、為國家做事，並點名行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄、民進黨秘書長徐國勇是適合出戰的人選。

王世堅今天下午出席民進黨中執會前接受媒體聯訪，被詢及是否有意參選台北市長。王聞言後直呼，「我完全沒有，我一點點都沒有做這樣子的打算」，因為民進黨內人才濟濟，有那麼多優秀的從政同志，例如行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄、民進黨秘書長徐國勇，這些都是非常適合的人選，所以他一點都不敢這樣想，也從來沒有做此規劃。

王世堅提到，在他的人生規劃當中，現在又回到立法院，能夠好好地擔任立法委員，把政治的一些理想，心裡盼望能夠為國家做到的事，「我覺得我很認真在做，也做得很好，我覺得這是適才適所」。

媒體追問是否推薦徐國勇、莊瑞雄等人，更適合代表民進黨出戰台北市？王世堅回應「對」，因為這些人過去的貢獻、資歷、能力等方面都非常強，也遠遠超過自己；例如鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，相信由她參選台北市長，一定是非常精彩的一場首都市長寶座爭奪戰，這才是正確的方向。

至於若獲民進黨徵召，是否有意扛下責任？王世堅則笑稱，「不可能徵召，我絕對不可能，這我很清楚」。

此外，民進黨發言人吳崢說明，今天上午選對會對2026年大選的提名作業做廣泛討論，最主要是處理各選區的責任區分工，一些具體的規劃將報請今天下午的中執會通過，待正式通過後才對外報告確定的結果。

