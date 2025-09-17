中國秀核武長程打擊力 台灣升級智慧化決策系統應對

國安會諮委黃重諺受訪表示，中國九三閱兵展示的新質戰力聚焦長程打擊核武，台灣後續國防投資，會聚焦更智慧化決策系統。（圖由《Yahoo齊有此理》提供）

2025/09/17 14:51

〔記者陳昀／台北報導〕中國九三斥資千億元在北京天安門盛大閱兵，集結威權領袖高調展示武力，國安會諮委黃重諺今在網路節目接受專訪表示，九三閱兵展示的新質戰力聚焦長程打擊核武，台灣後續國防投資，會聚焦更智慧化決策系統，用更敏銳的感知能力、全星系部署的衛星能力，進行整體戰場管理，因應各種緊急狀況。

黃重諺指出，中國九三閱兵不外乎四個目標，首先是告訴世界他們正在形塑以中國為核心的國際秩序；第二是告訴台灣「沒辦法抵抗」；第三是告訴中國人民「沒辦法脫離共產黨統治」；第四是告訴美國，他能集結俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統等「你覺得最頭痛的人都在這邊，我可以跟大家分庭抗禮」。

談九三閱兵 黃重諺：兩部分值得關注

黃重諺特別提到，中國九三閱兵有兩部分值得關注，第一是中國很想展示所謂「新質戰力」，包括裝備更新或軍事改革，今年有很多「長程打擊」，像東風-5C、巨浪-3、東風-31B等洲際導彈，射程高達1萬多公里，不只是打得遠，而且大部分都上核彈頭，具大規模殺傷能力，遠超過國防必要，也有違和平目的。

黃接著說，第二，我方特別注意到這些戰力裝備有運用人工智慧、智慧化的趨勢，也很注意聯合戰力的通訊或遠端遙測，比方衛星能力及精準火力等。

台灣要運用全星系部署的衛星能力 進行戰場管理

黃重諺指出，對台灣而言，畢竟我們是以防守為目標的國家，後續國防投資，首先會聚焦在更智慧化的決策系統，導入AI進行戰場管制、武器系統分配等，畢竟我們人不比人家多，必須要識別這顆飛彈是「來騙你」還是真的有威脅進來等狀況。

他說，如何善用這些反制無人機、無人載具等，就需要更敏銳的感知能力，在衛星能力方面，必須進行高、中、低多軌域的全星系部署，讓我們面對各種緊急狀況，仍能保有通訊韌性，更容易進行整體戰場管理。毫無疑問，晶片不會有人領先台灣，只是看我們如何運用，整合在智慧決策系統或武器運用上。

