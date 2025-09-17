為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「憲法法庭若沉默 民主即淪喪」 莊瑞雄贊同民團主張

    民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

    2025/09/17 14:42

    〔記者謝君臨／台北報導〕藍白立委聯手修改「憲法訴訟法」，提高違憲審查門檻，而大法官的2波人事同意權案也均遭國會否決，造成7位大法官懸缺近1年。對此，民團今提出3點訴求，呼籲憲法法庭應主動針對憲訴法做出違憲解釋。民進黨立委莊瑞雄也支持民團訴求。他強調，「憲法法庭若沉默，民主即淪喪！大法官須以『程序先行』，破解憲訴法枷鎖，守住人民訴訟權。」

    民間監督司法院大法官人選聯盟今舉行記者會，並提出3點呼籲，包括憲法法庭應盡速就「憲訴法」一案進行審理，以化解憲政僵局；總統應擴大審薦過程的透明與參與，爭取更多社會支持；立法院應理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。

    對此，早在去年底就曾提出大法官應「程序先行」的莊瑞雄今強調：「制度是為人民而存在，憲法法庭若沉默，民主即淪喪！大法官須以『程序先行』，破解憲訴法枷鎖，守住人民訴訟權。」他說，藍白操弄憲政，總統與立院當共解僵局，勿讓法治成政黨博弈祭品！」

    莊瑞雄說，藍白聯盟修「憲訴法」設高門檻，癱瘓憲法法庭，讓7位大法官懸缺近1年，100多件人民聲請案無從救濟，嚴重侵害權益。「我贊同民團呼籲，憲法法庭應主動審理憲訴法違憲爭議，效法釋字第601號精神，裁定暫停惡法，恢復憲政運作。」

    此外，莊瑞雄也認為，總統須改革提名透明度，立院更應理性審查，勿讓大法官淪為政治犧牲品。「憲政危機迫在眉睫，法庭與各界須聯手拆彈，捍衛台灣民主法治！」

