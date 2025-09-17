柯文哲用政治獻金付「基金會薪水」陳智菡：法務部認定合法

民眾黨團主任陳智菡今接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

2025/09/17 15:13

〔記者林哲遠／台北報導〕台北地院近日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，並傳喚眾望基金會董事長、同案被告李文宗作證。民眾黨團主任陳智菡今日表示，柯文哲以政治獻金賸餘款支付部分基金會與公司員工薪資，早有法務部回函認定屬合法支出，卻仍遭北檢曲解為侵占，讓她痛斥檢方根本把人民當賊看。

陳智菡中午接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪時指出，檢察官一直把柯文哲的政治獻金賸餘款用於支付木可、眾望基金會部分員工薪資說成有罪以及侵占，但律師陸正義拿出關鍵函文打臉，當時法務部調查局在偵查期間曾經回覆北檢，將參選人賸餘的政治獻金用於支付參加公職人員選舉時「准用的人事費用支出」，以及公共關係費用支出，屬於政治獻金法賸餘款適用範疇，沒有違法。

陳智菡提到，柯文哲競選辦公室是在113年2月間解散，但部份同仁仍在進行競辦收尾或繼續販賣柯文哲小物的工作，所以柯先將部分同仁勞保掛於眾望基金會及木可公司，再用政治獻金賸餘款去代支代員工薪資。她批評，北檢明明收到法務部的研析意見，卻還繼續欺騙被訊問的證人和被告，威脅已經違法，根本是台灣的東廠。

陳智菡認為，這件事過去在民進黨是被允許的，而且現在民進黨有多少基金會都是這樣，把黨公職掛在基金會，再由基金會去支付薪水，「大家都這麼做，可是一旦到了民眾黨就通通變違法」。

此外，陳智菡指出，檢察官陳思荔昨日問了秘書長周榆修很多眾望基金會的問題，但其實很多基金會的事情周根本不記得或不知情，因為周是台北市府社會局長卸任後才到民眾黨中央服務。所以柯文哲比較會跟李文宗談到基金會的事，但大家事情都很繁忙，柯也會傳很多東西給大家，結果只因為回覆「收到」，現在就變罪證，讓她認為非常不合理。

「林俊廷檢察官把人民當賊看這件事情，讓我覺得非常受傷！」陳智菡批評，林俊廷很多在法庭上的說法都是非常不實的指控跟人身攻擊，比如在柯文哲的延押庭時，林就稱「陳智菡曾傳給柯文哲訊息提到木可的事，所以有串證之虞的可能」等；但自己身為幕僚應該要去了解面貌，也會把事情跟長官報告細節，這並不是串證。

