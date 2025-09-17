修財劃法害高捷建設補助全國減少最多 賴瑞隆籲中央提過渡性補救措施

高雄捷運建設補助明年減少112.72億，是全國減少最多縣市。（捷運局提供）

2025/09/17 14:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕藍白惡修財劃法，造成南北資源分配不公，直接影響高雄捷運建設補助減少112.72億元，是全國減少最多的縣市，衝擊興建中的捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線等工程進度；對此，賴瑞隆呼籲中央提出具體的過渡性補救措施。

賴瑞隆指出，根據交通部統計，歷年已完成補助協助地方捷運建設計畫達6570億餘元，其中單台北市就獲補助3155億餘元，佔全國48.02%。然而115年度中央補助高雄捷運建設，交通部報院數147.717億元，因為藍白惡修的財劃法，導致行政院僅核定34.998億元，差了112.719億元，是全國減少最多的。

賴瑞隆批評，藍白享盡北部的便利和建設，扼殺南部均衡發展的機會，中央統籌分配款已經比台北少拿400億，如今在捷運建設上又被刪減為全國最多，這對高雄的建設財源無疑是雪上加霜。他強調，朝野應共同啟動修法程序，不僅僅是針對統籌分配款進行適度調整，更應全面檢視分配公式中隱含的不公平待遇，尤其是高雄長期承擔的空污污染，都必須納入考量。

賴瑞隆呼籲，在修法完成前，交通部與行政院應在明年度相關預算與補助規劃上，針對高雄等受影響最嚴重的縣市，提出具體且過渡性的補救措施，避免因財源突然被壓縮，而讓地方建設停擺、工程延宕，進一步影響市民生活與城市發展。

