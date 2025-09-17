為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    修財劃法害高捷建設補助全國減少最多 賴瑞隆籲中央提過渡性補救措施

    高雄捷運建設補助明年減少112.72億，是全國減少最多縣市。（捷運局提供）

    高雄捷運建設補助明年減少112.72億，是全國減少最多縣市。（捷運局提供）

    2025/09/17 14:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕藍白惡修財劃法，造成南北資源分配不公，直接影響高雄捷運建設補助減少112.72億元，是全國減少最多的縣市，衝擊興建中的捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線等工程進度；對此，賴瑞隆呼籲中央提出具體的過渡性補救措施。

    賴瑞隆指出，根據交通部統計，歷年已完成補助協助地方捷運建設計畫達6570億餘元，其中單台北市就獲補助3155億餘元，佔全國48.02%。然而115年度中央補助高雄捷運建設，交通部報院數147.717億元，因為藍白惡修的財劃法，導致行政院僅核定34.998億元，差了112.719億元，是全國減少最多的。

    賴瑞隆批評，藍白享盡北部的便利和建設，扼殺南部均衡發展的機會，中央統籌分配款已經比台北少拿400億，如今在捷運建設上又被刪減為全國最多，這對高雄的建設財源無疑是雪上加霜。他強調，朝野應共同啟動修法程序，不僅僅是針對統籌分配款進行適度調整，更應全面檢視分配公式中隱含的不公平待遇，尤其是高雄長期承擔的空污污染，都必須納入考量。

    賴瑞隆呼籲，在修法完成前，交通部與行政院應在明年度相關預算與補助規劃上，針對高雄等受影響最嚴重的縣市，提出具體且過渡性的補救措施，避免因財源突然被壓縮，而讓地方建設停擺、工程延宕，進一步影響市民生活與城市發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播