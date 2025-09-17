朱立倫：賴清德是坐在所謂「總督府」裡面的「託管地的總督」？

國民黨主席朱立倫17日主持中常會。（記者張嘉明攝）

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨祕書長徐國勇否認台灣光復，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時表示，賴清德總統是中華民國總統，竟然被執政黨認為台灣是託管地，荒謬至極，國人絕對無法接受，他並諷刺賴清德，難道是坐在所謂「總督府」裡面的「託管地的總督」？

朱立倫強調，台灣屬於中華民國是鐵的事實，國人共同的認知，執政黨竟然不認為台灣屬於中華民國，還在地位未定論，今天全世界任何國家可以有不同的想法、模糊主張、戰略與策略作為，但做為中華民國政府尤其是執政當局，就應該堅定的認為台灣屬於中華民國，怎麼可以為了意識型態與個人想法，懷疑台灣屬於中華民國？

他還說，大家可以否認對岸的說法，但一定要主張台灣屬於中華民國，否則就如同徐國勇所言，台灣是託管地，賴清德是坐在所謂「總督府」裡面的「託管地的總督」？賴清德身為中華民國總統，台灣竟然被執政黨認為是託管地，荒謬至極，國人絕對無法接受。

朱立倫指出，民國34年10月25日台灣脫離殖民地，回到中華民國，所以才有台灣光復節，難不成照徐國勇等人的想法，台灣還未光復，還是殖民地？過去台灣不是沒有光復節，只是今年才恢復成為國定假日，他要提醒民進黨，不要為了否定今日執政黨、過去在野黨的不作為，就連台灣光復節都想要忘記，這是一個整體的謬論，希望民進黨不要在內部製造動亂。

朱立倫還說，賴清德今天的聲望已經降到這個程度了，不要再搞鬥爭與意識型態，尤其對內有關中央與地方問題，非常容易解決，只要真正擔任總統，有領導國家的決心，所有問題都能迎任而解。

