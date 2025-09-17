籲賴總統與在野協商大法官人選 張啓楷：解開憲政僵局

民眾黨黨團副總召張啓楷。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕為維持我國憲政體制的正常運作，民間監督司法院大法官人選聯盟今發表聲明呼籲憲法法庭應盡速審理「憲法訴訟法」一案，以及立法院應理性審查大法官。民眾黨黨團副總召張啓楷建議，賴清德總統應直接和在野黨協商大法官人選，以溝通取代對立，才能解開憲政僵局。

張啓楷表示，大法官人選懸缺7人最主要的主因是總統一直以來都沒有提出國人可以接受的公正、專業及獨立特性的大法官人選，尤其是能夠有勇氣向當權者說不、不會淪為打手和乖乖牌的大法官，才是人民及在野黨能夠接受的大法官人選。

張啓楷提到，像是之前提出台大的劉靜怡教授，具備獨立批判性格、不畏強權，朝野都被她批判過，當初民眾黨團8位委員一致投下大法官同意票，但卻被民進黨團祭出黨紀投下反對票、反對賴總統提名的劉靜怡教授，導致大法官唯一可能過關人選仍然不通過。

張啓楷強調，大法官是民主國家的民主、法治、人權價值的最後防線，絕對不能淪為當權者的鷹犬及打手。之前賴清德總統2次提出的人選，大多數其中立性、獨立性、公正性大多無法被人民及在野黨認同，才會被封殺，既然「憲法訴訟法」已通過了，人民在憲法法庭作出「實質廢死」判決後對於憲法法庭、新大法官人選有新的期待，建議賴清德總統應直接和在野黨協商大法官人選，以溝通取代對立，才能解開憲政僵局。

