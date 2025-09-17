大法官懸缺 陳昭姿籲：賴總統提名時廣徵3黨團意見

對於大法官人事案，立院民眾黨團幹事長陳昭姿今日受訪時呼籲，賴總統可以在提名大法官前廣徵各黨團意見，對在野黨展現善意。（資料照）

2025/09/17 14:33

〔記者林哲遠／台北報導〕為維持我國憲政體制的正常運作，民間監督司法院大法官人選聯盟今發表聲明呼籲憲法法庭應盡速審理「憲法訴訟法」一案，以及立法院應理性審查大法官。民眾黨團幹事長陳昭姿今日受訪時呼籲，賴總統可以在提名大法官前廣徵各黨團意見，對在野黨展現善意，只要再通過2位大法官就能重啟憲法法庭。

民間監督司法院大法官人選聯盟今發表三點聲明包含，一、憲法法庭應盡速就《憲訴法》一案進行審理，以化解憲政僵局；二、總統應擴大審薦過程的透明與參與，爭取更多的社會支持；三、立法院應理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。

陳昭姿建議，賴總統應放下身段，在大法官人選上廣徵各黨團意見，請各黨推薦好的人選放在賴總統的遴選名單內，而最終名單仍由總統來發出、決定人選。過去陳水扁總統上任時也是向在野釋出善意，最後在野黨也是尊重總統來提名，展現了朝野的善意。

她認為，若大法官人選讓三黨有表達意見的空間，接下來只要過2人就能開成憲法法庭，請民進黨團要自己反省，不能只是每次都指責在野黨，就像先前民進黨團也支持大法官被提名人劉靜怡，但最終因黨團總召不喜歡就下令不准這樣做，當然令他們非常匪夷所思。

「民眾黨團非常重視大法官的中立性、公正性，過去面對兩波提名時在黨團內也討論了10次！」陳昭姿強調，只要推出好的人選，即便執政黨與國民黨無法合作，也能與民眾黨合作討論。

