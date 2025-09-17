盧秀燕批中央不給捷運預算「卡盧」 台中綠營：明明拿到史上最多財源

周永鴻提出數據指盧秀燕得到補助是歷年最高。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天批中央原承諾要給中捷藍線42億，現在只給1.6億，是中央「卡盧」，對此，民進黨議員周永鴻痛批，明年台中市獲中央挹注統籌分配款741億元、一般性補助190億元、計畫型補助182億元，一共1113億元，比去年足足多了136億元，歷年最高，批盧市卻卡台中發展，讓市政空轉。

民進黨市議員黃守達昨日揭露，台中市明年獲中央挹注財源1113億元，是史上最多，批盧「只挑自己喜歡的數字算」；但盧秀燕則回應中央「卡盧」，指中央原承諾明年給台中捷運藍線42億，卻僅給1.6億，「因卡盧擋捷運，讓台中重大建設做不下去」、「非常不道德」。

對此民進黨市議員周永鴻痛批，是盧秀燕在卡台中市，他表示，根據台中市政府財政局、主計處所提出的專案報告，明年台中市獲中央挹注統籌分配款741億元、一般性補助190億元、計畫型補助182億元，一共1113億元，比去年足足多了136億元，歷年最高。

他痛批，盧秀燕一再地說中央「卡盧」，請問這些數字是財政局沒告訴你？還是你裝作沒看見？就算中央給再多的補助，市府若無法把事情做好，也沒有用。大里垃圾山危機就是最直接的例子，中央從來沒有「卡盧」，但盧秀燕卻卡台中發展，讓市政空轉。

