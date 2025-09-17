AIT「台灣主權未定論」打臉中國 台教會：國、共詐騙本質如出一轍

美國在台協會近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，台灣教授協會今發聲明說，台灣須積極尋求以美國為首的民主陣營外交承認，使台灣以主權獨立國家參與國際社會。（台灣教授協會提供）

2025/09/17 13:56

〔記者林哲遠／台北報導〕美國在台協會（AIT）近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，直指中國刻意曲解二戰時期相關文件、宣稱台灣主權是不實法律論述。台灣教授協會今強調，國、共兩黨詐騙本質如出一轍，殊不知違反國際法，亦不為國際社會接受，台灣須積極尋求以美國為首的民主陣營外交承認，使台灣以主權獨立國家參與國際社會。

台灣教授協會指出，日前美國在台協會（AIT）發表聲明，直指〈開羅宣言〉、〈波茲坦公告〉兩份二戰期間文件並未決定台澎法理地位，而依《舊金山對日和平條約》台澎法理地位未定。經媒體再向美國國務院查證，國務院再次肯定AIT的發言符合美國一貫的政策。

協會續指，中國國民黨本於軍事佔領之權將流亡政府作為遷佔者政權，一向灌輸台灣人民錯誤的史觀，以〈開羅宣言〉、〈波茨坦公告〉、〈日本降伏文書〉為接收台澎領土的依據。中國共產黨也以同樣理由作為中國合法政府繼承者的身分訴求台澎主權，國、共兩黨詐騙本質如出一轍。殊不知違反國際法，亦不為國際社會接受，唯有《舊金山對日和平條約》才是戰後秩序的法理基礎。

協會認為，台灣歷經民主化之後，對內而言，目前就是自由民主的政治實體，台灣政府無論在法理上或實質上，就是台灣人民經由民主方式組成的合法政府。所謂地位未定，指的是台灣在國際法上，仍是未被承認的主權國家，必須積極尋求以美國為首的民主陣營外交承認，使台灣以主權獨立國家參與國際社會。

