徐國勇稱沒有台灣光復節 國民黨：否定中華民國擁有台灣主權？

民進黨祕書長徐國勇宣稱沒有台灣光復節，國民黨官方臉書今日質疑徐國勇，難道要否定中華民國擁有台灣主權？（資料照）

2025/09/17 13:54

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨祕書長徐國勇宣稱沒有台灣光復節，國民黨官方臉書今日質疑徐國勇，難道要否定中華民國擁有台灣主權？還是真的把賴清德總統當成「萊爾校長」，而非中華民國總統？該黨痛批民進黨身為執政黨，不但不珍惜台灣光復的歷史，反而公然否認台灣歸屬中華民國的事實，這是對歷史的極大不尊重，也是對國家定位的根本動搖。

國民黨強調，今年立法院所推動的「還假於民」修法，成功讓睽違24年的台灣光復節重新恢復為國定假日，讓全體國人共同紀念這段歷史，銘記中華民國在台灣落地生根的關鍵時刻，如果徐國勇認為不存在台灣光復的時刻，民進黨不僅可以選擇公開否定中華民國擁有台灣主權，立法院民進黨團更可以選擇提案刪除光復節放假，讓全民看看民進黨操作意識形態可以有多荒謬至極。

國民黨表示，作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，有責任將歷史事實呈現於世人面前，並且為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活，台灣光復80年，青天白日滿地紅的中華民國國旗成為台灣人民的共同信仰，台灣光復就是中華民國的光復，這是全體國民共同的記憶，也是中華民國主權正當性的最佳證明。

