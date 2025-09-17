為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐國勇否認台灣光復 蕭旭岑：應退回中華民國薪水

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    2025/09/17 13:30

    〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨秘書長徐國勇宣稱「沒有台灣光復」，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（17）日痛批徐國勇當過中華民國內政部長與立法委員，領中華民國薪水這麼多年，居然基於「媚日」意識形態與台獨史觀，否認台灣光復的歷史事實，對不起抗日犧牲的台灣先賢，更不配當台灣人，應該退回擔任中華民國公職期間所領薪水。

    蕭旭岑並質疑身兼民進黨主席的賴清德總統，只談「終戰」不提「抗戰」，如今連台灣光復，脫離日本殖民統治，回歸中華民國的歷史事實都要否認，難怪手下徐國勇會有樣學樣，中華民國總統與執政黨秘書長把當年侵略者日本當宗主國，反過來完全蔑視受苦受難的台灣，這是台灣人的悲哀。

    蕭旭岑表示，徐國勇曾任內政部長，內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」明定，10月25日是台灣光復節，「請問徐國勇當部長的時候有意見嗎？有自己提議要修改廢掉台灣光復節嗎？徐當部長時爽領中華民國薪水，後還轉行當名嘴，如今貴為執政黨秘書長，卻馬上換一副嘴臉，非常可恥，根本是浪費納稅人的錢。」

    蕭旭岑重申，開羅宣言、波茨坦公告與日本降伏文書都明確了日本必須將台灣、澎湖群島歸還中華民國，台灣光復是鐵一般的歷史事實，這也是1982年美國「六項保證」中，對台灣主權認知的重要基礎，如今徐國勇否認台灣光復，把台灣主權地位飄在風中，是連自己的根本都丟掉了，還配當台灣人嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播