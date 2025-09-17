為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強PO公館圓環行車順暢影片 苗博雅揪一疑點直指「詐騙」

    羅智強貼文指公館圓環上午通勤時間交通順暢，卻是拍攝出城往新北市方向。（翻攝羅智強threads）

    羅智強貼文指公館圓環上午通勤時間交通順暢，卻是拍攝出城往新北市方向。（翻攝羅智強threads）

    2025/09/17 13:24

    〔記者甘孟霖／台北報導〕北市公館圓環拆除引發正反雙方議論，社會民主黨北市議員苗博雅因先前帶頭抗議拆圓環近日遭國民黨民代圍攻。國民黨大安區立委羅智強今 （17）日貼出早上8點15分路過公館圓環影片，強調一路順暢，批評苗博雅大翻車。不過，苗博雅則直言，羅智強行經路線是「出城」方向，故意拍車潮反方向，批羅智強詐騙。

    羅智強今貼出影片表示，早上8點15分他在前往立法院的路上，經過公館圓環看了一下，交通「非常順暢」，苗博雅，真的是大翻車了。

    苗博雅表示，羅智強貼的是騙外地人的詐騙影片，通勤時間，故意拍攝通勤車流反方向，狂喊交通非常順暢，「羅智強，真的是大詐騙了」。

    苗說，當地人都知道，上班時間的通勤車潮，是「基隆路西往東」，從福和橋進城方向；羅智強拍的是「基隆路東往西」，出城往福和橋方向，選區立委分明知道通勤車潮方向，卻故意拍攝反方向，說非常順暢，這就是要騙不知道通車方向的人啊，這樣騙的人，要當國民黨主席？悲哀啊！

    苗博雅強調，政見可以辯論，但羅智強帶風向也要有個限度，故意用反方向的影片，把施工期間的通車狀況吹捧到比平常更順暢？那就過頭了。

    苗博雅指出，之前市府拒絕保留地下道的理由，就是交通黑暗期；如果照國民黨的說法，交通黑暗期不會發生，當初拒絕保留地下道的理由就是藉口。過去市府都說公館圓環壅塞又危險。如果施工狀態可以吹捧到順暢又安全，難道施工是維護交通安全的解藥？

    苗博雅強調，現在填平地下道拆圓環已成定局，國民黨忙著帶風向爭辯施工不會塞車，但我們應該開始監督未來的標線號誌規劃，消除正交路口的死亡對撞事故風險，才是負責任的做法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播