認定沒有台灣光復節 民進黨：應向國際傳達正確訊息

民進黨發言人吳崢呼籲，應該向國際傳達正確訊息，亦即「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分」。（記者陳政宇攝）

2025/09/17 13:16

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇昨在直播節目指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節」；國民黨籍台北市長蔣萬安則質疑，總統賴清德是哪一國的總統。對此，民進黨發言人吳崢表示，徐的發言當然代表民進黨，呼籲應該向國際傳達正確訊息，亦即「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分」。

針對國民黨人士以「中美共同防禦條約」批評美國在台協會（AIT）「台灣地位未定論」，徐國勇昨天說明，當時的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽訂的「軍事同盟」，無涉領土主權歸屬，並提及當時同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講。

請繼續往下閱讀...

對於在野黨質疑，吳崢今受訪表示，徐國勇把台灣國際法理定位的論述講得非常清楚，因為徐是念法律出身，而蔣萬安也是法律相關背景，若蔣有興趣的話，可多與徐國勇在論述上交流。

吳崢說，重點要回到，為何最近大家對台灣的國際法理地位有相關討論，是因為包括美國的AIT、國務院都在國際上聲援，指出中國錯誤引用「開羅宣言」、「波茨坦公告」等歷史文件，並以此聲稱台灣是中國的一部分，這完全是錯誤的主張。

吳崢強調，美國等國際盟邦聲援台灣，強調台灣不屬於中國，也與台灣2300萬人的利益息息相關。蔣萬安身為首都的市長，與其把矛頭對準徐國勇，其實更應該與民進黨一起對國際傳達出正確訊息，也就是中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分。

媒體追問，徐國勇稱「沒有光復節」是否為民進黨立場？吳崢回應，黨秘書長的發言當然就代表民進黨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法