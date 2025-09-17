為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    認定沒有台灣光復節 民進黨：應向國際傳達正確訊息

    民進黨發言人吳崢呼籲，應該向國際傳達正確訊息，亦即「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分」。（記者陳政宇攝）

    民進黨發言人吳崢呼籲，應該向國際傳達正確訊息，亦即「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分」。（記者陳政宇攝）

    2025/09/17 13:16

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇昨在直播節目指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節」；國民黨籍台北市長蔣萬安則質疑，總統賴清德是哪一國的總統。對此，民進黨發言人吳崢表示，徐的發言當然代表民進黨，呼籲應該向國際傳達正確訊息，亦即「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分」。

    針對國民黨人士以「中美共同防禦條約」批評美國在台協會（AIT）「台灣地位未定論」，徐國勇昨天說明，當時的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽訂的「軍事同盟」，無涉領土主權歸屬，並提及當時同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講。

    對於在野黨質疑，吳崢今受訪表示，徐國勇把台灣國際法理定位的論述講得非常清楚，因為徐是念法律出身，而蔣萬安也是法律相關背景，若蔣有興趣的話，可多與徐國勇在論述上交流。

    吳崢說，重點要回到，為何最近大家對台灣的國際法理地位有相關討論，是因為包括美國的AIT、國務院都在國際上聲援，指出中國錯誤引用「開羅宣言」、「波茨坦公告」等歷史文件，並以此聲稱台灣是中國的一部分，這完全是錯誤的主張。

    吳崢強調，美國等國際盟邦聲援台灣，強調台灣不屬於中國，也與台灣2300萬人的利益息息相關。蔣萬安身為首都的市長，與其把矛頭對準徐國勇，其實更應該與民進黨一起對國際傳達出正確訊息，也就是中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分。

    媒體追問，徐國勇稱「沒有光復節」是否為民進黨立場？吳崢回應，黨秘書長的發言當然就代表民進黨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播