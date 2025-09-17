釋昭慧「拒領1萬」捐國庫 台教會發聲明響應

台灣教授協會發布聲明響應，玄奘大學宗教系教授釋昭慧近日發起「拒領普發現金一萬，捐入國家續命專款」運動。（台灣教授協會提供）

2025/09/17 13:06

〔記者林哲遠／台北報導〕立院通過普發現金一萬，政院將舉債因應並預計10月發放，玄奘大學宗教系教授釋昭慧近日發起「拒領普發現金一萬，捐入國家續命專款」運動。台灣教授協會發布聲明響應該運動，並強調，這將是一場由下而上的公民運動，賦予公民將個人自覺轉化為國家守衛的機會。

台灣教授協會指出，面對立法院違憲通過全民普發一萬元法案，為了維繫憲政體制形式的合法性，行政院提出「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」之「發放現金每人一萬元」。

請繼續往下閱讀...

協會續指，雖然此舉也有政府關懷民生之考量，然而和過去普發現金是由行政部門先精算，再提出預算案不同，此次由於立法院提案之初並未精算政府可動支之現金，行政院的因應便無法避免舉債發放模式。如此，不僅潛藏對國家財政紀律的長期傷害，更可能引發深層的社會問題。

協會認為，立法院強行通過此類未經年度預算程序審查的額外支出，並迫使政府以舉債方式支應，此種行為不僅違反憲法及《預算法》之精神，更可能為日後「債留子孫」的惡性循環開啟先例。

「本次舉債的模式，是對國家財政紀律的嚴重挑戰。」協會批評，普發現金是透過「特別預算」的形式編列，並由大額舉債來支應，這種寅吃卯糧的財政模式，無疑是透支未來，犧牲下一代的福祉來換取短期的政治利益。

協會認為，當國家債務增加，未來政府可用於社會福利、教育、醫療等重要公共服務的預算就會被嚴重壓縮。這些服務的削減對中低收入家庭的影響最為直接，因為他們更依賴這些公共資源。

針對目前普發現金已成定局，台灣教授協會響應玄奘大學釋昭慧教授及「搶救國庫聯盟」的訴求，強烈呼籲行政院在現行5種發放模式之外，增設第6個選項：「拒領一萬，轉入國家續命專款」，此專款應有明確且嚴格的用途限制，僅能在國家面臨重大災難或外敵侵略時動用，嚴禁挪作他用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法