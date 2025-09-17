讚總統下鄉座談很用心 何欣純最佩服這件事

民進黨立委何欣純（中）及民進黨中央黨部發言人韓瑩（右）代表轉述總統賴清德與黨公職座談內容。（資料照）

2025/09/17 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨啟動22縣市巡迴座談，兼任黨主席的總統賴清德已陸續於基隆、台北、桃園、新竹、彰化、台中等地與基層黨公職對談。參與台中場的民進黨立委何欣純表示，總統很用心聆聽建議，並一一作筆記，會談時間逾3小時，對於相關政策，例如新青安、租屋補貼、社宅等，總統都一一以精準數字回覆，「我們都很佩服他。」何也認為，第一線座談是必要的，大家也很開心能暢所欲言。

賴總統9月14日上午先到彰化座談，下午趕到台中北屯水景福隆宮參拜、致贈廟方「佑濟眾生」匾額後，即與50餘名基層黨公職及地方人士座談，座談時間表定2小時，但會中賴總統開放與會人士暢所欲言，逾3小時才結束。

何欣純表示，賴總統這次的傾聽團結之旅座談會很用心，他下午2時到廟參拜，2時40分左右進行座談會，直到約6時20分才結束。3個多小時的座談會，總統詳細聆聽各國策顧問、資政或議員的提問及建議，且一一作筆記、一一回應。

何欣純認為，大家都有感受到，主席想要好好的把中央和地方基層第一線的黨公職、民代的溝通做好。還有各界對於中央、地方政策不明瞭或不清楚的，總統也透過座談會說得更清楚，大家彼此溝通，有些可以微調的地方，主席也會要求黨部、要求行政院妥善規劃、執行。

何欣純說，在這個時間點上，大家認為總統來到第一線進行座談是必要的，大家也很高興總統前來聽取大家的意見，並讓大家暢所欲言。

至於政策上是否有可以強化或改進之處，何欣純直言，「民生經濟、社會安全」，不管是這幾年來的詐騙問題，這在座談會有議員提到，或是近年來大家認為年輕人的生活條件越來越嚴苛、經濟壓力越來越大，在高房價的環境下，政府可以提供年輕人什麼樣的協助，這些現場的人包括議員都有提到。

何欣純表示，總統對此也一一說明，其實行政院這幾年來，從前總統蔡英文時代至今，延續的政策有哪些，哪些則是他就任後加碼的，比如說：新青安、租屋補貼、社宅等，當下總統都一一以很精準的數字回覆，「我們都很佩服他。」對於年輕人、弱勢的支持，除延續蔡總統政策，他任內也會繼續加碼、支持。

