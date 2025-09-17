柯文哲辯「侵占自己的錢幹嘛」？林智群酸：「朕即黨」錢都是他的

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/09/17 13:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院週二（16日）續審前台北市長柯文哲涉京華城案及政治獻金弊案。針對檢方指控侵占政治獻金，柯文哲庭上竟稱，捐給他的錢，他就是所有權人，「我去侵占自己的錢幹嘛」？對此，律師林智群表示，就柯文哲的觀念來說，「人家給他的錢，就是他的錢」，至於「錢放他的私人銀行帳戶（或他兒子的帳戶）、民眾黨帳戶、眾望基金會的帳戶，對他而言，都是同一家銀行，只是存在不同分行的差別而已」。

檢察官林俊廷在開庭時表示，木可公司業務由李文宗向柯文哲報告，成立本就為柯文哲服務，兩者難以切割，木可販售的募款小物均與柯文哲競選直接相關，對外以募款名義宣傳，並有記者會及募款演唱會佐證；最終有450萬元款項進入柯文哲第一銀行帳戶，由許芷瑜（橘子）處理，最後用途為私用，顯示兩人涉嫌侵占公益捐款。

針對外界質疑選舉活動「KP秀」，柯文哲在法庭上稱僅是「好玩」，不必過度嚴肅，但無奈與藝文界交流卻被解讀為侵占。他也反駁侵占剩餘選舉款的指控，「捐給我，我就是所有權人，四年後依法繳庫，我去侵占自己的錢幹嘛」？

林智群在臉書PO文：「柯文哲的觀念就是，人家給他的錢，就是他的錢，至於錢放他的私人銀行帳戶（或他兒子的帳戶）、民眾黨帳戶、眾望基金會的帳戶，對阿北而言，都是同一家銀行，只是存在不同分行的差別而已。」

林智群大酸柯文哲「朕即國家、朕即黨、民眾黨眾望基金會的錢都是我的錢、但我的錢不是民眾黨的錢、全部都是我的錢」。

